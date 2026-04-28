Ціни на яйця не залишать байдужими: що відбувається в супермаркетах України

В Україні стабільно коливається вартість курячих яєць. Ціни в супермаркетах зафіксувалися після невеликого зростання у піковий період — перед Великоднем. У деяких магазинах спостерігається дорожчання затребуваного продукту паралельно з дією вигідних знижок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в українських супермаркетах станом на 28 квітня 2026 року.

Мінімальна ціна упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається у діапазоні 84,25-85,90 грн станом на вівторок, 28 квітня. Індекс споживчих цін склав 102,55%, тобто продукт подорожчав на 2,55% порівняно з березнем.

Водночас у супермаркетах ця статистика не завжди працює, оскільки зростання вартості подекуди компенсується знижками. Плюс мінімальні ціни за упаковку перебувають на нижчому рівні.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж і дізналися, скільки щонайменше споживачі повинні заплатити за фасований десяток. Результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн;

Новус — 73,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн;

АТБ — 79,90 грн;

Ашан — 81,80 грн;

Мегамаркет — 85 грн.

Це суми без урахування знижок. Зокрема у МегаМаркеті діє акційна пропозиція до 30 квітня 2026 року, яка дозволяє придбати упаковку яєць на 24% дешевше — всього за 65 грн замість 85 грн. В інших супермаркетах також встановили вигідні знижки на деякі позиції в асортименті.

Скільки коштують поштучні яйця

Щоб максимально заощадити на продукті, необхідно обирати поштучні курячі яйця замість фасованих. Вони апріорі дешевші, оскільки ціна не включає згадування бренду та картонне пакування.

Відвідувачі Варусу можуть придбати яйця категорії С2 за 4,99 грн/шт. замість 6,29 грн. Десяток обійдеться всього у 49,90 грн, а мінімальна вартість упаковки у супермаркеті починається від 66,50 грн. Тобто різниця у витратах — 16,60 грн. За такі гроші вийде взяти додатково три яйця.

Новус пропонує споживачам ціну 5,70 грн/шт., Фора — 5,79 грн/шт., а МегаМаркет — 8 грн/шт. Варто зауважити, що показники трохи знизилися у другій половині квітня, оскільки зменшився попит на продукт після Великодня.

Що ще варто знати українцям

