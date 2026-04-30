Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2%: какие две области последние по уровню доходов

Средний доход штатных работников в Украине зафиксировали на уровне 30 356 грн в марте 2026 года. Зато минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Есть существенная разница в суммах в зависимости от конкретной области. Не помешает узнать, где людям платят меньше всего.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики.

Области Украины с самыми низкими зарплатами

По сравнению с февралем 2026 года, средняя заработная плата выросла на 7,2%. Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве — 49 381 грн. Уровень доходов штатных сотрудников по области достиг 29 997 грн. Первое место по выплатам среди видов экономической деятельности заняла отрасль информации и телекоммуникаций.

В то же время в двух регионах Украины ситуация существенно отличается. Самые низкие средние зарплаты получают сотрудники в таких областях:

Черновицкой — 21 453 грн;

Кировоградской — 21 375 грн.

Стоит отметить, это суммы до вычета обязательных налогов и сборов. То есть доходы будут уменьшены почти на четверть — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. При этом общая зарплатная задолженность в Украине составляла 3,6 млрд гривен на 1 апреля 2026 года.

Минимальная зарплата "на руки"

Размер денежного обеспечения украинцев в 2026 году не может быть ниже 8 647 грн/мес. Повышать минимальную заработную плату в ближайшее время государство не планирует. Почасовая ставка тоже фиксированная — не менее 52 грн/час.

Однако сумма "на бумаге" не сходится с тем, что работники получают "на руки", потому что 8 647 грн/мес. — это размер минимального дохода до вычета налогов. Работодатель обязательно удерживает 18% НДФЛ (1 556,46 грн) и 5% военного сбора (432,35 грн).

Поэтому "чистыми" получается примерно 6 658 грн/мес. А если человек отработал неполный рабочий день или месяц, оплату считают пропорционально количеству часов/дней, потраченных на выполнение должностных обязанностей.

