Где в Украине самые низкие средние зарплаты: области и суммы

Где в Украине самые низкие средние зарплаты: области и суммы

Дата публикации 30 апреля 2026 14:22
Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2%: какие две области последние по уровню доходов
Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Средний доход штатных работников в Украине зафиксировали на уровне 30 356 грн в марте 2026 года. Зато минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Есть существенная разница в суммах в зависимости от конкретной области. Не помешает узнать, где людям платят меньше всего.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики.

Области Украины с самыми низкими зарплатами

По сравнению с февралем 2026 года, средняя заработная плата выросла на 7,2%. Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве — 49 381 грн. Уровень доходов штатных сотрудников по области достиг 29 997 грн. Первое место по выплатам среди видов экономической деятельности заняла отрасль информации и телекоммуникаций.

В то же время в двух регионах Украины ситуация существенно отличается. Самые низкие средние зарплаты получают сотрудники в таких областях:

  • Черновицкой — 21 453 грн;
  • Кировоградской — 21 375 грн.

Стоит отметить, это суммы до вычета обязательных налогов и сборов. То есть доходы будут уменьшены почти на четверть — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. При этом общая зарплатная задолженность в Украине составляла 3,6 млрд гривен на 1 апреля 2026 года.

Читайте также:

Минимальная зарплата "на руки"

Размер денежного обеспечения украинцев в 2026 году не может быть ниже 8 647 грн/мес. Повышать минимальную заработную плату в ближайшее время государство не планирует. Почасовая ставка тоже фиксированная — не менее 52 грн/час.

Однако сумма "на бумаге" не сходится с тем, что работники получают "на руки", потому что 8 647 грн/мес. — это размер минимального дохода до вычета налогов. Работодатель обязательно удерживает 18% НДФЛ (1 556,46 грн) и 5% военного сбора (432,35 грн).

Поэтому "чистыми" получается примерно 6 658 грн/мес. А если человек отработал неполный рабочий день или месяц, оплату считают пропорционально количеству часов/дней, потраченных на выполнение должностных обязанностей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с надбавками и доплатами учителей в мае 2026 года. Все обязательные повышения останутся, включая доплату за работу в неблагоприятных условиях. Мы собрали список надбавок, на которые могут рассчитывать педагоги.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое наказание ждет работодателей за задержку или уменьшение зарплаты. Нарушение трудового законодательства влечет административную, финансовую и уголовную ответственность в 2026 году.

доходы средняя зарплата заработок
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
