Минимальные зарплаты в Польше вырастут: у кого изменится сумма с 1 июля

С начала июля в системе здравоохранения Польши повысят минимальные зарплаты. Причем это касается не только врачей и медсестер, но и фармацевтов и даже работников без медицинского образования. В среднем "минималка" в отрасли вырастет на 8,82%.

О том, кому и на сколько повысят минимальную зарплату в Польше с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Для кого в Польше повысят минимальные ставки летом

Такое решение приняли после давления профсоюзов и всеобщего недовольства уровнем оплаты. Сначала в Министерстве здравоохранения думали отложить повышение до января 2027 года, но после споров от этой идеи отказались.

В общем, с 1 января 2026 года в Польше уже повысили общую минимальную зарплату — с 4 666 до 4 806 злотых брутто. А средняя зарплата за 2025 год составила 8 903,56 злотых — именно от нее и отталкиваются при расчете ставок в медицине.

Как изменятся минимальные выплаты некоторых работников в Польше с 1 июля

В целом повышение охватит все категории работников медицинского сектора, но размер доплат будет отличаться в зависимости от должности, образования и уровня квалификации. Обновленные минимальные ставки будут выглядеть так:

Читайте также:

врачи или стоматологи со специализацией будут получать минимум 12 910,16 злотых (+1 046,67);

фармацевты, физиотерапевты, лабораторные диагносты, клинические психологи, медсестры и акушерки с магистратурой и специализацией — 11 485,59 злотых (+931,17);

врачи без специализации — 10 595,24 злотых (+858,99);

врачи-интерны — 8 458,38 злотых (+685,75);

фармацевты, физиотерапевты, медсестры и другие специалисты без специализации — 9 081,63 злотых (+736,28);

младшие специалисты и медики со средним или бакалаврским образованием — 8 369,35 злотых (+678,53);

другие медработники со средним образованием — 7 657,06 злотых (+620,78);

работники немедицинских специальностей с высшим образованием — 8 903,56 злотых (+721,84);

те же работники со средним образованием — 6 944,78 злотых (+563,04);

меньше всего будут получать работники с образованием ниже среднего — 5 787,31 злотых (+469,19).

В итоге с 1 июля 2026 года минимальные зарплаты в медицине существенно возрастут.

Ранее Новини.LIVE писали, что в начале 2026 года в Украине обновили минимальную зарплату — сейчас это 8 647 грн (по состоянию на апрель). Однако людей интересует, стоит ли ждать очередного повышения с 1 мая.

Также Новини.LIVE писали, что многие украинцы живут в Польше и могут со временем получить гражданство. Обычно это долгий процесс, но его можно ускорить, если жениться на человеке, который имеет польский паспорт.