Мінімальні зарплати в Польщі зростуть: у кого зміниться сума з 1 липня

З початку липня в системі охорони здоров’я Польщі підвищать мінімальні зарплати. Причому це стосується не лише лікарів і медсестер, а й фармацевтів та навіть працівників без медичної освіти. У середньому "мінімалка" в галузі зросте на 8,82%.

Для кого в Польщі підвищать мінімальні ставки влітку

Таке рішення ухвалили після тиску профспілок і загального невдоволення рівнем оплати. Спочатку в Міністерстві охорони здоров’я думали відкласти підвищення до січня 2027 року, але після суперечок від цієї ідеї відмовилися.

Загалом, з 1 січня 2026 року в Польщі вже підвищили загальну мінімальну зарплату — з 4 666 до 4 806 злотих брутто. А середня зарплата за 2025 рік становила 8 903,56 злотих — саме від неї й відштовхуються при розрахунку ставок у медицині.

Як зміняться мінімальні виплати деяких працівників в Польщі з 1 липня

Загалом підвищення охопить усі категорії працівників медичного сектору, але розмір доплат відрізнятиметься залежно від посади, освіти та рівня кваліфікації. Оновлені мінімальні ставки виглядатимуть так:

лікарі або стоматологи зі спеціалізацією отримуватимуть мінімум 12 910,16 злотих (+1 046,67);

фармацевти, фізіотерапевти, лабораторні діагности, клінічні психологи, медсестри й акушерки з магістратурою та спеціалізацією — 11 485,59 злотих (+931,17);

лікарі без спеціалізації — 10 595,24 злотих (+858,99);

лікарі-інтерни — 8 458,38 злотих (+685,75);

фармацевти, фізіотерапевти, медсестри та інші фахівці без спеціалізації — 9 081,63 злотих (+736,28);

молодші спеціалісти та медики з середньою або бакалаврською освітою — 8 369,35 злотих (+678,53);

інші медпрацівники з середньою освітою — 7 657,06 злотих (+620,78);

працівники немедичних спеціальностей із вищою освітою — 8 903,56 злотих (+721,84);

ті ж працівники із середньою освітою — 6 944,78 злотих (+563,04);

найменше отримуватимуть працівники з освітою нижче середньої — 5 787,31 злотих (+469,19).

У підсумку з 1 липня 2026 року мінімальні зарплати в медицині суттєво зростуть. Для деяких працівників галузі вони сягнуть 12 910,16 злотих брутто — це на 1 046,67 злотих більше, ніж раніше.

