Мінімальні зарплати в Польщі зростуть: у кого зміниться сума з 1 липня

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Робота в Польщі: кому підвищать мінімальну зарплату з 1 липня

Робота в Польщі: кому підвищать мінімальну зарплату з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 12:10
Підвищення мінімалки в Польщі у 2026 році. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

З початку липня в системі охорони здоров’я Польщі підвищать мінімальні зарплати. Причому це стосується не лише лікарів і медсестер, а й фармацевтів та навіть працівників без медичної освіти. У середньому "мінімалка" в галузі зросте на 8,82%.

Про те, кому та на скільки підвищать мінімальну зарплату в Польщі з 1 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Для кого в Польщі підвищать мінімальні ставки влітку

Таке рішення ухвалили після тиску профспілок і загального невдоволення рівнем оплати. Спочатку в Міністерстві охорони здоров’я думали відкласти підвищення до січня 2027 року, але після суперечок від цієї ідеї відмовилися.

Загалом, з 1 січня 2026 року в Польщі вже підвищили загальну мінімальну зарплату — з 4 666 до 4 806 злотих брутто. А середня зарплата за 2025 рік становила 8 903,56 злотих — саме від неї й відштовхуються при розрахунку ставок у медицині.

Як зміняться мінімальні виплати деяких працівників в Польщі з 1 липня    

Загалом підвищення охопить усі категорії працівників медичного сектору, але розмір доплат відрізнятиметься залежно від посади, освіти та рівня кваліфікації. Оновлені мінімальні ставки виглядатимуть так:

Читайте також:
  • лікарі або стоматологи зі спеціалізацією отримуватимуть мінімум 12 910,16 злотих (+1 046,67);
  • фармацевти, фізіотерапевти, лабораторні діагности, клінічні психологи, медсестри й акушерки з магістратурою та спеціалізацією — 11 485,59 злотих (+931,17);
  • лікарі без спеціалізації — 10 595,24 злотих (+858,99);
  • лікарі-інтерни — 8 458,38 злотих (+685,75);
  • фармацевти, фізіотерапевти, медсестри та інші фахівці без спеціалізації — 9 081,63 злотих (+736,28);
  • молодші спеціалісти та медики з середньою або бакалаврською освітою — 8 369,35 злотих (+678,53);
  • інші медпрацівники з середньою освітою — 7 657,06 злотих (+620,78);
  • працівники немедичних спеціальностей із вищою освітою — 8 903,56 злотих (+721,84);
  • ті ж працівники із середньою освітою — 6 944,78 злотих (+563,04);
  • найменше отримуватимуть працівники з освітою нижче середньої — 5 787,31 злотих (+469,19).

У підсумку з 1 липня 2026 року мінімальні зарплати в медицині суттєво зростуть. Для деяких працівників галузі вони сягнуть 12 910,16 злотих брутто — це на 1 046,67 злотих більше, ніж раніше. 

Раніше Новини.LIVE писали, що на початку 2026 року в Україні оновили мінімальну зарплату — зараз це 8 647 грн (станом на квітень). Однак людей цікавить, чи варто чекати на чергове підвищення з 1 травня.

Також Новини.LIVE писали, що багато українців живуть у Польщі й можуть з часом отримати громадянство. Зазвичай це довгий процес, але його можна пришвидшити, якщо одружитися з людиною, яка має польський паспорт.

Польща зарплати мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації