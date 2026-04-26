Мінімальна зарплата в Україні: якою буде сума з 1 травня 2026 року

На початку 2026 року в Україні вже переглянули рівень мінімальної заробітної плати. Станом на квітень вона складає 8 647 грн. Однак багатьох українців цікавить, чи варто чекати на чергове покращення з 1 травня.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть українці з 1 травня та скільки грошей залишиться після сплати податків, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розмір мінімальної зарплати в Україні у травні 2026 року

Відповідно до статті 8 Закону про Державний бюджет на 2026 рік, мінімальну зарплату з початку року встановлено на рівні 8 647 грн. Якщо говорити про погодинну оплату, то вона теж зафіксована: роботодавець не має права платити менше ніж 52 грн за годину. І в травні суми не змінюється.

Показник мінімальної зарплати використовується як базовий у багатьох розрахунках — не лише для зарплат, а й для визначення розміру єдиного соціального внеску, штрафів за порушення трудового законодавства та граничних доходів для ФОП.

Скільки виходить "на руки" після сплати податків

Хоча "на папері" мінімалка становить 8 647 грн, фактично працівник отримує менше через податки. Із цієї суми автоматично вираховують:

5% військового збору — це 432,35 грн;

18% податку на доходи — це 1 556,46 грн.

У результаті "чистими" виходить приблизно 6 658 грн. За законом, якщо людина відпрацювала повний місяць, роботодавець не може заплатити менше цієї суми. Якщо ж зарплата виходить нижчою, її мають підтягнути до мінімального рівня.

Якщо працювати неповний робочий день або не весь місяць, тоді оплата рахується пропорційно відпрацьованому часу.

Також Новини.LIVE розповідали, що мінімальну зарплату в Польщі підвищили ще на початку 2026-го, і у квітні вона залишилась без змін. У порівнянні з минулим роком це десь на 140 злотих більше. Зараз мінімалка там становить 4 806 злотих до оподаткування.