Минимальная зарплата в Украине: какой будет сумма с 1 мая 2026 года

В начале 2026 года в Украине уже пересмотрели уровень минимальной заработной платы. По состоянию на апрель она составляет 8 647 грн. Однако многих украинцев интересует, стоит ли ждать очередного улучшения с 1 мая.

О том, какую минимальную зарплату будут получать украинцы с 1 мая и сколько денег останется после уплаты налогов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Размер минимальной зарплаты в Украине в мае 2026 года

В соответствии со статьей 8 Закона о Государственном бюджете на 2026 год, минимальная зарплата с начала года установлена на уровне 8 647 грн. Если говорить о почасовой оплате, то она тоже зафиксирована: работодатель не имеет права платить меньше 52 грн за час. И в мае суммы не меняется.

Показатель минимальной зарплаты используется как базовый во многих расчетах — не только для зарплат, но и для определения размера единого социального взноса, штрафов за нарушение трудового законодательства и предельных доходов для ФЛП.

Сколько получается "на руки" после уплаты налогов

Хотя "на бумаге" минималка составляет 8 647 грн, фактически работник получает меньше из-за налогов. Из этой суммы автоматически вычитают:

5% военного сбора — это 432,35 грн;

18% налога на доходы — это 1 556,46 грн.

В результате "чистыми" получается примерно 6 658 грн. По закону, если человек отработал полный месяц, работодатель не может заплатить меньше этой суммы. Если же зарплата получается ниже, ее должны подтянуть до минимального уровня.

Если работать неполный рабочий день или не весь месяц, тогда оплата считается пропорционально отработанному времени.

