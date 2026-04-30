Середня зарплата в Україні виросла на 7,2%: які дві області останні за рівнем доходів

Банківська картка і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Середній дохід штатних працівників в Україні зафіксували на рівні 30 356 грн у березні 2026 року. Натомість мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Існує суттєва різниця у сумах залежно від конкретної області. Не завадить дізнатися, де людям платять найменше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики.

Області України з найнижчими зарплатами

Порівняно з лютим 2026 року, середня заробітна плата зросла на 7,2%. Найвищий показник зафіксували в Києві — 49 381 грн. Рівень доходів штатних працівників по області досяг 29 997 грн. Перше місце за виплатами серед видів економічної діяльності зайняла галузь інформації та телекомунікацій.

Водночас у двох регіонах України ситуація суттєво відрізняється. Найнижчі середні зарплати отримують співробітники в таких областях:

Чернівецькій — 21 453 грн;

Кіровоградській — 21 375 грн.

Варто зауважити, це суми до вирахування обов’язкових податків і зборів. Тобто доходи будуть зменшені майже на чверть — 18% ПДФО та 5% військового збору. При цьому загальна зарплатна заборгованість в Україні становила 3,6 млрд гривень на 1 квітня 2026 року.

Читайте також:

Мінімальна зарплата "на руки"

Розмір грошового забезпечення українців у 2026 року не може бути нижчим 8 647 грн/міс. Підвищувати мінімальну заробітну плату найближчим часом держава не планує. Погодинна ставка теж фіксована — щонайменше 52 грн/год.

Водночас сума "на папері" не сходиться з тим, що працівники отримують "на руки", бо 8 647 грн/міс. — це розмір мінімального доходу до вирахування податків. Роботодавець обов’язково утримує 18% ПДФО (1 556,46 грн) та 5% військового збору (432,35 грн).

Тому "чистими" виходить приблизно 6 658 грн/міс. А якщо людина відпрацювала неповний робочий день або місяць, оплату рахують пропорційно кількості годин/днів, витрачених на виконання посадових обов'язків.

