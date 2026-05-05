Цены на яйца неожиданно изменили ориентир: что происходит в супермаркетах

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты Украины регулярно обновляют цены на яйца в диапазоне нескольких гривен. Май 2026 года начался небольшим снижением стоимости упаковки. Поштучный продукт тоже стало выгоднее покупать, хотя не все сети установили скидки на востребованный товар.

Минимальная стоимость упаковки яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 83,95-84,16 грн по состоянию на вторник, 5 мая. Для сравнения, в конце апреля 2026 года фиксировали колебания в пределах 84,25-85,90 грн. Более того, индекс потребительских цен на яйца впервые за много месяцев оказался ниже 100% (98,43%).

Иными словами, продукт подешевел на 1,57% в мае относительно апреля. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и узнали, какие минимальные суммы должны отдать потребители за одну упаковку яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн (со скидкой — 59,90 грн);

Новус — 75,99 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 79,50 грн (со скидкой — 69,90 грн);

АТБ — 80,60 грн (со скидкой — 67,90 грн);

Ашан — 73,90 грн (было 81,80 грн);

Мегамаркет — 82 грн (было 85 грн).

Минимальная стоимость упаковки куриных яиц. Фото: Новини.LIVE

Цены на поштучные яйца

Десяток нефасованных яиц априори стоит дешевле обычной упаковки, поскольку потребителям не нужно переплачивать за бренд и картон. Поштучный продукт тоже упал в цене в начале мая 2026 года, что позволяет посетителям супермаркетов экономить еще больше средств.

Например, в Варусе установили скидку 33%, поэтому одно яйцо категории С2 стоит 3,99 грн (было 4,99 грн в конце апреля). Получается, десяток обойдется в 39,90 грн вместо 59,90 грн за самую дешевую упаковку. Разница в расходах составляет 20 грн — за эти деньги можно приобрести еще пять яиц дополнительно.

Новус предлагает потребителям цену 5,50 грн/шт. вместо предыдущего показателя 5,70 грн/шт., Фора — 5,79 грн/шт. (стоимость не изменилась), а МегаМаркет — 7 грн/шт. вместо 8 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на овощи в Украине. Некоторые супермаркеты установили скидки до 40% на помидоры, однако стоимость остается высокой.

