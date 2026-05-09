Головна Економіка В Steam знизили ціни на культові ігри: що коштує на 70% дешевше

Дата публікації: 9 травня 2026 17:12
Розпродаж ігор у Steam: що доступно геймерам зі знижками до 70%
Знижки на відеоігри в Steam. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На цифровій платформі Steam влаштували масштабний розпродаж комп’ютерних ігор. Станом на суботу, 9 травня, геймери можуть придбати культові тайтли зі знижками до 70%. Всі вони були створені компанією Activision — відомим у всьому світі американським розробником.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Вигідні знижки на ігри в Steam

Компанія Activision входить до складу Microsoft Gaming і розробляє відеоігри різної тематики. Найбільш популярними стали серії Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk's та Guitar Hero. Станом на 9 травня 2026 року користувачі Steam можуть купити її проєкти набагато дешевше, оскільки триває масштабний розпродаж.

Цифрова платформа знизила ціни на такі комп’ютерні ігри від Activision:

  • Prototype 2 — 509 грн замість 1 699 грн (-70%);
  • Call of Duty: Infinite Warfare — 842 грн замість 2 552 грн (-67%);
  • Aces of the Galaxy — 140 грн замість 425 грн (-67%);
  • Call of Duty: Black Ops 6 — 1 319 грн замість 3 299 грн (-60%);
  • Tony Hawk's Pro Skater — 850 грн замість 2 126 грн (-60%);
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 679 грн замість 1 699 грн (-60%);
  • King's Quest — Chapter 2: Rubble Without A Cause — 212 грн замість 425 грн (-50%);
  • Vampire: The Masquerade — 127 грн замість 255 грн (-50%);
  • TimeShift — 424 грн замість 849 грн (-50%).
В Steam знизили ціни на культові ігри: що коштує на 70% дешевше - фото 1
Розпродаж відеоігор у Steam.Фото: скриншот

Ігри у вільному доступі

Сотні тайтлів доступні користувачам Steam безплатно. Щоб пограти в гру, потрібно лише додати її у свою бібліотеку та інсталювати. У вільному доступі перебувають проєкти різних жанрів — від бойовиків і стратегій до симуляторів, платформерів та аркад.

Наприклад, культовий Counter-Strike входить у перелік безплатних видань. Йому складають компанію Wuthering Waves, Diablo, Sims 4, Arena Breakout: Infinite, Heartopia, Magic: The Gathering Arena, Eternal Return, Destiny 2 та багато інших ігор.

Раніше Новини.LIVE писали, що на цифровій платформі Steam перебували у вільному доступі популярні комп’ютерні ігри. Геймери могли безплатно завантажити у власну бібліотеку проєкти, які їх цікавлять. На деякі тайтли ціни знизилися майже до нуля.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні виник ажіотаж на лімітовані інтерактивні картки та альманахи по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Весь тираж дуже швидко розкупили в супермаркетах АТБ. Однак мережа пообіцяла випустити додатковий наклад.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
