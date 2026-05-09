Розпродаж ігор у Steam: що доступно геймерам зі знижками до 70%

На цифровій платформі Steam влаштували масштабний розпродаж комп’ютерних ігор. Станом на суботу, 9 травня, геймери можуть придбати культові тайтли зі знижками до 70%. Всі вони були створені компанією Activision — відомим у всьому світі американським розробником.

Вигідні знижки на ігри в Steam

Компанія Activision входить до складу Microsoft Gaming і розробляє відеоігри різної тематики. Найбільш популярними стали серії Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk's та Guitar Hero. Станом на 9 травня 2026 року користувачі Steam можуть купити її проєкти набагато дешевше, оскільки триває масштабний розпродаж.

Цифрова платформа знизила ціни на такі комп’ютерні ігри від Activision:

Prototype 2 — 509 грн замість 1 699 грн (-70%);

Call of Duty: Infinite Warfare — 842 грн замість 2 552 грн (-67%);

Aces of the Galaxy — 140 грн замість 425 грн (-67%);

Call of Duty: Black Ops 6 — 1 319 грн замість 3 299 грн (-60%);

Tony Hawk's Pro Skater — 850 грн замість 2 126 грн (-60%);

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 679 грн замість 1 699 грн (-60%);

King's Quest — Chapter 2: Rubble Without A Cause — 212 грн замість 425 грн (-50%);

Vampire: The Masquerade — 127 грн замість 255 грн (-50%);

TimeShift — 424 грн замість 849 грн (-50%).

Ігри у вільному доступі

Сотні тайтлів доступні користувачам Steam безплатно. Щоб пограти в гру, потрібно лише додати її у свою бібліотеку та інсталювати. У вільному доступі перебувають проєкти різних жанрів — від бойовиків і стратегій до симуляторів, платформерів та аркад.

Наприклад, культовий Counter-Strike входить у перелік безплатних видань. Йому складають компанію Wuthering Waves, Diablo, Sims 4, Arena Breakout: Infinite, Heartopia, Magic: The Gathering Arena, Eternal Return, Destiny 2 та багато інших ігор.

