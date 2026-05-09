Распродажа игр в Steam: что доступно геймерам со скидками до 70%

На цифровой платформе Steam устроили масштабную распродажу компьютерных игр. По состоянию на субботу, 9 мая, геймеры могут приобрести культовые тайтлы со скидками до 70%. Все они были созданы компанией Activision — известным во всем мире американским разработчиком.

Выгодные скидки на игры в Steam

Компания Activision входит в состав Microsoft Gaming и разрабатывает видеоигры различной тематики. Наиболее популярными стали серии Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk's и Guitar Hero. По состоянию на 9 мая 2026 года пользователи Steam могут купить ее проекты гораздо дешевле, поскольку продолжается масштабная распродажа.

Цифровая платформа снизила цены на такие компьютерные игры от Activision:

Prototype 2 — 509 грн вместо 1 699 грн (-70%);

Call of Duty: Infinite Warfare — 842 грн вместо 2 552 грн (-67%);

Aces of the Galaxy — 140 грн вместо 425 грн (-67%);

Call of Duty: Black Ops 6 — 1 319 грн вместо 3 299 грн (-60%);

Tony Hawk's Pro Skater — 850 грн вместо 2 126 грн (-60%);

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 679 грн вместо 1 699 грн (-60%);

King's Quest — Chapter 2: Rubble Without A Cause — 212 грн вместо 425 грн (-50%);

Vampire: The Masquerade — 127 грн вместо 255 грн (-50%);

TimeShift — 424 грн вместо 849 грн (-50%).

Игры в свободном доступе

Сотни тайтлов доступны пользователям Steam бесплатно. Чтобы поиграть в игру, нужно лишь добавить ее в свою библиотеку и установить. В свободном доступе находятся проекты разных жанров — от боевиков и стратегий до симуляторов, платформеров и аркад.

Например, культовый Counter-Strike входит в перечень бесплатных изданий. Ему составляют компанию Wuthering Waves, Diablo, Sims 4, Arena Breakout: Infinite, Heartopia, Magic: The Gathering Arena, Eternal Return, Destiny 2 и многие другие игры.

