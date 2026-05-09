Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Steam снизили цены на культовые игры: что стоит на 70% дешевле

В Steam снизили цены на культовые игры: что стоит на 70% дешевле

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 17:12
Распродажа игр в Steam: что доступно геймерам со скидками до 70%
Скидки на видеоигры в Steam. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На цифровой платформе Steam устроили масштабную распродажу компьютерных игр. По состоянию на субботу, 9 мая, геймеры могут приобрести культовые тайтлы со скидками до 70%. Все они были созданы компанией Activision — известным во всем мире американским разработчиком.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Выгодные скидки на игры в Steam

Компания Activision входит в состав Microsoft Gaming и разрабатывает видеоигры различной тематики. Наиболее популярными стали серии Call of Duty, Crash Bandicoot, Tony Hawk's и Guitar Hero. По состоянию на 9 мая 2026 года пользователи Steam могут купить ее проекты гораздо дешевле, поскольку продолжается масштабная распродажа.

Цифровая платформа снизила цены на такие компьютерные игры от Activision:

  • Prototype 2 — 509 грн вместо 1 699 грн (-70%);
  • Call of Duty: Infinite Warfare — 842 грн вместо 2 552 грн (-67%);
  • Aces of the Galaxy — 140 грн вместо 425 грн (-67%);
  • Call of Duty: Black Ops 6 — 1 319 грн вместо 3 299 грн (-60%);
  • Tony Hawk's Pro Skater — 850 грн вместо 2 126 грн (-60%);
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — 679 грн вместо 1 699 грн (-60%);
  • King's Quest — Chapter 2: Rubble Without A Cause — 212 грн вместо 425 грн (-50%);
  • Vampire: The Masquerade — 127 грн вместо 255 грн (-50%);
  • TimeShift — 424 грн вместо 849 грн (-50%).
В Steam снизили цены на культовые игры: что стоит на 70% дешевле - фото 1
Распродажа видеоигр в Steam.Фото: скриншот

Игры в свободном доступе

Сотни тайтлов доступны пользователям Steam бесплатно. Чтобы поиграть в игру, нужно лишь добавить ее в свою библиотеку и установить. В свободном доступе находятся проекты разных жанров — от боевиков и стратегий до симуляторов, платформеров и аркад.

Читайте также:

Например, культовый Counter-Strike входит в перечень бесплатных изданий. Ему составляют компанию Wuthering Waves, Diablo, Sims 4, Arena Breakout: Infinite, Heartopia, Magic: The Gathering Arena, Eternal Return, Destiny 2 и многие другие игры.

Ранее Новини.LIVE писали, что на цифровой платформе Steam находились в свободном доступе популярные компьютерные игры. Геймеры могли бесплатно загрузить в собственную библиотеку интересующие их проекты. На некоторые тайтлы цены снизились почти до нуля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине возник ажиотаж на лимитированные интерактивные карточки и альманахи по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Весь тираж очень быстро раскупили в супермаркетах АТБ. Однако сеть пообещала выпустить дополнительные экземпляры.

видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации