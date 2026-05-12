Цены на яйца в АТБ больше не пугают: сколько стоит одна штука в мае (фото)

Куриные яйца на полках в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В некоторых украинских супермаркетах переписали цены на куриные яйца. Поштучный продукт отдают потребителям дешевле, однако стоимость упаковок остается на стабильном уровне и колеблется в диапазоне нескольких гривен благодаря скидкам. Мы узнали, что происходит в АТБ и других известных сетях Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят нефасованные яйца в АТБ по состоянию на 12 мая 2026 года.

Цены на поштучные яйца в АТБ

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 83,95-84,16 грн по состоянию на вторник, 12 мая. Индекс потребительских цен составил 99,06%, то есть продукт подешевел на 0,94% относительно апреля. Показатель незначительный, однако он свидетельствует об изменении восходящего тренда на потребительском рынке.

Мы узнали, сколько стоят нефасованные яйца в супермаркетах АТБ. Посетители должны отдать всего 5,03 грн/шт. и 50,30 грн — за десяток. Для сравнения, самая дешевая упаковка обойдется покупателям в 65,90 грн, то есть разница составит 15,60 грн на десяти штуках. За эти деньги можно взять еще три яйца дополнительно.

Цены на поштучные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в других супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины других популярных сетей и узнали, сколько стоит нефасованный продукт:

в Варусе действует скидка 20% — можно купить одно яйцо за 3,99 грн вместо 4,99 грн;

в Ашане яйца категории С1 продают по 5,50 грн/шт., а категории СВ (больший размер) — по 8,30 грн/шт.;

цена в Форе находится на уровне 5,39 грн/шт.;

в МегаМаркете стоимость достигает 7 грн/шт.

Для экономии стоит отслеживать скидки и акционные предложения в супермаркетах. Например, в АТБ снизили цены на упаковки яиц от определенных производителей на 4-10%. В Варусе размер скидки достигает 24% — вместо 84,90 грн можно заплатить всего 64,90 грн. Комбинируя акции с покупкой поштучных яиц, украинцы могут экономить деньги.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинские супермаркеты установили выгодные цены на продукты питания. В частности в АТБ и Сільпо действовали скидки до 60% на востребованные товары. Потребителям предлагали дешевле сладости, кофе, напитки, овощи и многое другое.

