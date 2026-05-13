Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Три сети супермаркетов объявили о закрытии торговых точек: что известно

Три сети супермаркетов объявили о закрытии торговых точек: что известно

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 10:05
Массовое закрытие супермаркетов в Украине: какие магазины скоро исчезнут с рынка
В Украине закроют супермаркеты. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют закрыть известные супермаркеты в ближайшее время. Группа компаний "Евротек", которая управляет продуктовыми сетями "Фреш", "Арсен", "Союз" и "Квартал", хочет уменьшить количество торговых точек во Львове, Ивано-Франковске и Чернигове. Эти магазины работают не одно десятилетие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие супермаркеты скоро могут закрыться в Украине.

Супермаркеты во Львове и Ивано-Франковске

Согласно информации ZAXID.NET, только до 31 мая 2026 года будут работать шесть магазинов сети "Арсен" во Львове. Вероятно, помещения перейдут другим супермаркетам — Сільпо и Novus. Причины закрытия неизвестны, компания не прокомментировала решение. Как известно, Арсен представлен во Львове с 2002 года.

Издание Versii.if.ua сообщило о подготовке к закрытию одного магазина "Арсен" в Ивано-Франковске. Одна из работниц маркета предупредила о больших скидках с 15 мая — сеть хочет распродать товарные запасы до 1 июня. Супермаркет активно развивался на потребительском рынке города 20 лет.

Закрытие магазинов в Чернигове

Сети "Союз" и "Квартал" вскоре исчезнут с улиц Чернигова. По данным местного издания "ЧЕІіпе", торговые точки будут закрыты в ближайшее время. Ранее эти продуктовые магазины уже покинули рынки Славутича и Житомира.

Читайте также:

"Одна из работниц сообщила, что с 15 мая в магазине начнется масштабная распродажа. Он будет работать до конца месяца, после чего его закроют, а сотрудников уволят", — говорится в материале СМИ.

Первый супермаркет сети "Союз" открыли в Чернигове еще в далеком 1996 году. Впоследствии торговые точки появились во многих городах Украины, в частности Прилуках, Киеве, Бердичеве, Житомире и Белой Церкви. По состоянию на май 2026 года уже три магазина прекратили работу в Чернигове.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что известные украинские супермаркеты установили скидки на продукты питания. Некоторые товары отдавали дешевле на 60%, благодаря чему потребители могли экономить. Цены снизили в АТБ и Сільпо в первой половине мая 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие компьютерные игры распространяются скидки до 70% в Steam. Проекты от компании Activision отдают геймерам гораздо дешевле. Американский разработчик выпустил в свет такие культовые тайтлы как Call of Duty и Crash Bandicoot.

продукты магазины супермаркет
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации