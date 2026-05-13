Массовое закрытие супермаркетов в Украине: какие магазины скоро исчезнут с рынка

В Украине планируют закрыть известные супермаркеты в ближайшее время. Группа компаний "Евротек", которая управляет продуктовыми сетями "Фреш", "Арсен", "Союз" и "Квартал", хочет уменьшить количество торговых точек во Львове, Ивано-Франковске и Чернигове. Эти магазины работают не одно десятилетие.

Супермаркеты во Львове и Ивано-Франковске

Согласно информации ZAXID.NET, только до 31 мая 2026 года будут работать шесть магазинов сети "Арсен" во Львове. Вероятно, помещения перейдут другим супермаркетам — Сільпо и Novus. Причины закрытия неизвестны, компания не прокомментировала решение. Как известно, Арсен представлен во Львове с 2002 года.

Издание Versii.if.ua сообщило о подготовке к закрытию одного магазина "Арсен" в Ивано-Франковске. Одна из работниц маркета предупредила о больших скидках с 15 мая — сеть хочет распродать товарные запасы до 1 июня. Супермаркет активно развивался на потребительском рынке города 20 лет.

Закрытие магазинов в Чернигове

Сети "Союз" и "Квартал" вскоре исчезнут с улиц Чернигова. По данным местного издания "ЧЕІіпе", торговые точки будут закрыты в ближайшее время. Ранее эти продуктовые магазины уже покинули рынки Славутича и Житомира.

"Одна из работниц сообщила, что с 15 мая в магазине начнется масштабная распродажа. Он будет работать до конца месяца, после чего его закроют, а сотрудников уволят", — говорится в материале СМИ.

Первый супермаркет сети "Союз" открыли в Чернигове еще в далеком 1996 году. Впоследствии торговые точки появились во многих городах Украины, в частности Прилуках, Киеве, Бердичеве, Житомире и Белой Церкви. По состоянию на май 2026 года уже три магазина прекратили работу в Чернигове.

