Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Три мережі супермаркетів оголосили про закриття торгових точок: що відомо

Три мережі супермаркетів оголосили про закриття торгових точок: що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 10:05
Масове закриття супермаркетів в Україні: які магазини скоро зникнуть з ринку
В Україні закриють супермаркети. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують закрити відомі супермаркети найближчим часом. Група компаній "Євротек", яка керує продуктовими мережами "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал", хоче зменшити кількість торгових точок у Львові, Івано-Франківську та Чернігові. Ці магазини працюють не одне десятиліття.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які супермаркети скоро можуть закритися в Україні.

Супермаркети у Львові та Івано-Франківську

Згідно з інформацією ZAXID.NET, лише до 31 травня 2026 року будуть працювати шість магазинів мережі "Арсен" у Львові. Ймовірно, приміщення перейдуть іншим супермаркетам — Сільпо та Novus. Причини закриття невідомі, компанія не прокоментувала рішення. Як відомо, Арсен представлений у Львові з 2002 року.

Видання Versii.if.ua повідомило про підготовку до закриття одного магазину "Арсен" в Івано-Франківську. Одна з працівниць маркету попередила про великі знижки з 15 травня — мережа хоче розпродати товарні запаси до 1 червня. Супермаркет активно розвивався на споживчому ринку міста 20 років.

Закриття магазинів у Чернігові

Мережі "Союз" і "Квартал" невдовзі зникнуть з вулиць Чернігова. За даними місцевого видання "ЧEline", торгові точки будуть закриті найближчим часом. Раніше ці продуктові магазини вже покинули ринки Славутича і Житомира.

Читайте також:

"Одна з працівниць повідомила, що з 15 травня в магазині розпочнеться масштабний розпродаж. Він працюватиме до кінця місяця, після чого його закриють, а працівників звільнять", — йдеться в матеріалі ЗМІ.

Перший супермаркет мережі "Союз" відкрили в Чернігові ще в далекому 1996 році. Згодом торгові точки з’явилися в багатьох містах України, зокрема Прилуках, Києві, Бердичеві, Житомирі та Білій Церкві. Станом на травень 2026 року вже три магазини припинили роботу в Чернігові.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відомі українські супермаркети встановили знижки на продукти харчування. Деякі товари віддавали дешевше на 60%, завдяки чому споживачі могли економити. Ціни знизили в АТБ і Сільпо в першій половині травня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, на які комп’ютерні ігри поширюються знижки до 70% у Steam. Проєкти від компанії Activision віддають геймерам набагато дешевше. Американський розробник випустив у світ такі культові тайтли як Call of Duty та Crash Bandicoot.

продукти магазини супермаркет
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації