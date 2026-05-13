Масове закриття супермаркетів в Україні: які магазини скоро зникнуть з ринку

В Україні планують закрити відомі супермаркети найближчим часом. Група компаній "Євротек", яка керує продуктовими мережами "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал", хоче зменшити кількість торгових точок у Львові, Івано-Франківську та Чернігові. Ці магазини працюють не одне десятиліття.

Супермаркети у Львові та Івано-Франківську

Згідно з інформацією ZAXID.NET, лише до 31 травня 2026 року будуть працювати шість магазинів мережі "Арсен" у Львові. Ймовірно, приміщення перейдуть іншим супермаркетам — Сільпо та Novus. Причини закриття невідомі, компанія не прокоментувала рішення. Як відомо, Арсен представлений у Львові з 2002 року.

Видання Versii.if.ua повідомило про підготовку до закриття одного магазину "Арсен" в Івано-Франківську. Одна з працівниць маркету попередила про великі знижки з 15 травня — мережа хоче розпродати товарні запаси до 1 червня. Супермаркет активно розвивався на споживчому ринку міста 20 років.

Закриття магазинів у Чернігові

Мережі "Союз" і "Квартал" невдовзі зникнуть з вулиць Чернігова. За даними місцевого видання "ЧEline", торгові точки будуть закриті найближчим часом. Раніше ці продуктові магазини вже покинули ринки Славутича і Житомира.

"Одна з працівниць повідомила, що з 15 травня в магазині розпочнеться масштабний розпродаж. Він працюватиме до кінця місяця, після чого його закриють, а працівників звільнять", — йдеться в матеріалі ЗМІ.

Перший супермаркет мережі "Союз" відкрили в Чернігові ще в далекому 1996 році. Згодом торгові точки з’явилися в багатьох містах України, зокрема Прилуках, Києві, Бердичеві, Житомирі та Білій Церкві. Станом на травень 2026 року вже три магазини припинили роботу в Чернігові.

