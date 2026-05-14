Ціни на деякі курячі яйця досягли 25 грн за штуку: що особливого в продукті (фото)

На українському споживчому ринку представлені незвичні курячі яйця — з кольоровою шкаралупою. Наші громадяни звикли, що продукт будь-якої категорії природньо окрашений у білий чи світло-коричневий колір. Однак існують породи несучок, яйця яких мають зеленуватий, блакитний і темно-коричневий відтінки.

Ціни на кольорові яйця в Україні

Незвичну продукцію постачає український виробник "Еко Диво". Він відомий преміальними, екологічно чистими фермерськими товарами, зокрема натуральним м'ясом та яйцями від рідкісних порід птиці, які характеризуються унікальним зовнішнім виглядом.

В асортименті онлайн-магазину представлені яйця зі шкаралупою різного кольору, зокрема:

сіро-зеленого (від породи Ухейілюй);

оливкового (від породи Легбар);

темно-коричневого, майже бордового (від породи Маран);

світло-блакитного (від породи Амераукан).

Десяток таких курячих яєць обійдеться споживачам у 250 грн. Плюс на сайті доступна опція змішати продукт від курей різних порід і купити упаковку з різнокольоровими яйцями всередині. Це також буде коштувати 250 грн.

Мінімальна вартість звичайних яєць

Звичайні курячі яйця в супермаркетах України коштують набагато дешевше. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити відвідувачі за упаковку продукту. Станом на четвер, 14 травня, результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 66,50 грн;

Новус — 73,39 грн;

Метро — 79,50 грн;

Фора — 73,49 грн;

АТБ — 65,90 грн;

Ашан — 80,30 грн;

Мегамаркет — 82 грн.

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,95-84,50 грн (станом на 14 травня). Для більшої економії українці можуть купувати поштучний продукт, який у супермаркетах апріорі коштує дешевше.

