Ціни на деякі курячі яйця досягли 25 грн за штуку: що особливого в продукті (фото)

В Україні продають незвичні яйця по 25 грн: що можна отримати за ці гроші
На українському споживчому ринку представлені незвичні курячі яйця — з кольоровою шкаралупою. Наші громадяни звикли, що продукт будь-якої категорії природньо окрашений у білий чи світло-коричневий колір. Однак існують породи несучок, яйця яких мають зеленуватий, блакитний і темно-коричневий відтінки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують кольорові яйця в Україні.
Ціни на кольорові яйця в Україні
Незвичну продукцію постачає український виробник "Еко Диво". Він відомий преміальними, екологічно чистими фермерськими товарами, зокрема натуральним м'ясом та яйцями від рідкісних порід птиці, які характеризуються унікальним зовнішнім виглядом.
В асортименті онлайн-магазину представлені яйця зі шкаралупою різного кольору, зокрема:
- сіро-зеленого (від породи Ухейілюй);
- оливкового (від породи Легбар);
- темно-коричневого, майже бордового (від породи Маран);
- світло-блакитного (від породи Амераукан).
Десяток таких курячих яєць обійдеться споживачам у 250 грн. Плюс на сайті доступна опція змішати продукт від курей різних порід і купити упаковку з різнокольоровими яйцями всередині. Це також буде коштувати 250 грн.
Мінімальна вартість звичайних яєць
Звичайні курячі яйця в супермаркетах України коштують набагато дешевше. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити відвідувачі за упаковку продукту. Станом на четвер, 14 травня, результат виявився таким:
- Сільпо — 65,91 грн;
- Варус — 66,50 грн;
- Новус — 73,39 грн;
- Метро — 79,50 грн;
- Фора — 73,49 грн;
- АТБ — 65,90 грн;
- Ашан — 80,30 грн;
- Мегамаркет — 82 грн.
Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 83,95-84,50 грн (станом на 14 травня). Для більшої економії українці можуть купувати поштучний продукт, який у супермаркетах апріорі коштує дешевше.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що супермаркети трьох відомих українських продуктових мереж можуть закрити найближчим часом. Йдеться про магазини "Арсен", "Союз" і "Квартал" у Львові, Чернігові та Івано-Франківську. Причини закриття торгових точок невідомі.
Також Новини.LIVE розповідали, що в АТБ і Сільпо регулярно знижують ціни на затребувані продукти харчування. Зокрема споживачі могли купити дешевше солодощі, каву, ковбасні вироби, напої та ін. Знижки до 60% діяли на широкий асортимент товарів.