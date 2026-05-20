Головна Економіка Бюджетні яйця повернулися в супермаркети: що стало з цінами в АТБ

Бюджетні яйця повернулися в супермаркети: що стало з цінами в АТБ

Дата публікації: 20 травня 2026 17:12
Ціни на яйця різко пішли на спад: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські супермаркети переписали ціни на яйця. Поштучний продукт суттєво подешевшав в АТБ і кількох інших мережах. Ми дізналися, скільки споживачі повинні заплатити за одне яйце станом на середу, 20 травня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 75,66-86,45 грн станом на 20 травня. Для порівняння, всього день назад були цінові коливання в межах 78-83,95 грн, що свідчить про невелике здешевлення затребуваного продукту.

Нефасовані яйця апріорі коштують дешевше, тому споживачі можуть економити, купуючи в супермаркетах товар поштучно. Зокрема в АТБ встановили ціну на рівні 4,03 грн/шт., тобто десяток обійдеться відвідувачам усього в 40,30 грн.

В інших магазинах ситуація не сильно відрізняється. У Варусі можна придбати одне яйце за 3,99 грн (знижка 20%), в Ашані — за 4,10 грн, у Форі — за 4,39 грн, у МегаМаркеті — за 7 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж супермаркетів і з'ясували, скільки мінімально повинні віддати споживачі за упаковку продукту певної категорії. Результат виявився таким:

  • АТБ — 59,30 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Варус — 66,50 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 73,90 грн;
  • Метро — 79 грн;
  • Новус — 72,99 грн;
  • МегаМаркет — 78,50 грн.

Вартість вказана без урахування знижок та акцій. Помірна низхідна тенденція почалася після Великодня, коли закінчився період підвищеного попиту. Щотижня супермаркети переписують ціни на курячі яйця, враховуючи збільшення пропозиції на ринку з настанням теплого сезону.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть купити незвичні яйця по 25 грн за штуку. Їх особливість — у кольорі шкаралупи. Замість білої чи світло-коричневої оболонки яйця мають сіро-зелене, оливкове, світло-блакитне і темно-коричневе забарвлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Львові, Чернігові та Івано-Франківську планують закрити кілька супермаркетів. Компанія "Євротек" попередила про призупинення роботи деяких торгових точок. Йдеться про мережі "Арсен", "Союз" і "Квартал".

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
