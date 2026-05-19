Головна Економіка Оновлені ціни на яйця в супермаркетах: скільки коштує одна упаковка

Дата публікації: 19 травня 2026 17:12
Ціни на яйця поступово падають: що відбувається в супермаркетах України
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні відчутно змінилася вартість курячих яєць. Супермаркети знизили ціни на затребуваний продукт у травні 2026 року. Поштучні яйця також подешевшали, що дозволяє споживачам економити бюджет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

Мінімальна вартість упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 78-83,95 грн станом на вівторок, 19 травня. Для порівняння, рівно тиждень тому, 12 травня, показники знаходилися у межах 83,95-84,16 грн, що свідчить про здешевлення продукту в Україні.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж супермаркетів і дізналися мінімальні ціни на фасований десяток курячих яєць. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • АТБ — 65,90 грн;
  • Варус — 66,50 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 75,50 грн;
  • Метро — 79 грн;
  • Новус — 75,99 грн;
  • Мегамаркет — 78,50 грн.
Вартість яєць в Україні
Мінімальні ціни на курячі яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Ціни дійсно впали. До всього, в більшості магазинів діють вигідні знижки на продукт, тому споживачі можуть більше економити. Наприклад, у Варусі є змога віддати всього 49,90 грн за упаковку завдяки знижці 25%, а в АТБ і Форі мінімальна вартість опустилася нижче 60 грн з урахуванням акцій.

Які яйця коштують по 25 грн за штуку

Раніше ми розповідали, що в Україні можна купити незвичні курячі яйця. Компанія "Еко Диво" постачає різноколірний продукт — замість білої чи світло-коричневої шкарлупи яйця мають оливкову, темно-коричневу, сіро-зелену та світло-блакитну оболонку.

Жоден фарбник не використовується, причина нетипового відтінку — кури елітних порід, які несуть яйця з забарвленням. Йдеться про породи Ухейілюй, Легбар, Маран та Амераукан. Коштує такий продукт 250 грн за упаковку, тобто по 25 грн за штуку.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські супермаркети оновили ціни на продукти харчування. В АТБ і Сільпо встановили вигідні знижки на затребувані товари. Споживачі могли придбати дешевше каву, солодощі, морозиво, ковбасні вироби тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що група компаній "Євротек" планує закрити кілька супермаркетів у Львові, Івано-Франківську та Чернігові. Йдеться про мережі "Арсен", "Союз" і "Квартал". Вони працюють на ринку вже кілька десятиліть.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
