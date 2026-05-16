Таких цін на продукти давно не було: що віддають зі знижками в АТБ і Сільпо

Знижки в супермаркетах до 60%: на які продукти різко впали ціни
Для стимулювання покупців до активних покупок супермаркети переписують вартість затребуваних продуктів харчування. Мережі регулярно встановлюють знижки на популярні товари, аби споживачі наповнювали своїх корзинки. Ми дізналися, що можна взяти в АТБ і Сільпо набагато дешевше у суботу, 16 травня.
Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 продуктів, доступних в АТБ і Сільпо зі знижками до 60%.
Знижки на продукти в супермаркетах
Слідкуючи за оновленням акційного асортименту на сайтах і в мобільних застосунках продуктових мереж, можна немало зекономити. В АТБ і Сільпо завжди віддають затребувані товари з вигодою для покупця, оскільки це допомагає покращувати лояльність споживачів до супермаркетів.
Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини двох мереж і дізналися, що вони пропонують набагато дешевше у суботу, 16 травня. Актуальні ціни на продукти такі:
- вершки — 9,90 грн замість 25,90 грн (-61%, АТБ);
- пиво — 29,99 грн замість 66,49 грн (-55%, Сільпо);
- снеки норі — 20,99 грн змість 45,49 грн (-54%, Сільпо);
- морозиво — 14,90 грн замість 32,90 грн (-54%, АТБ);
- сочевиця — 34,99 грн замість 65,49 грн (-47%, Сільпо);
- кава 1 кг в зернах — 576,90 грн замість 1063,70 грн (-45%, АТБ);
- шоколад — 53,90 грн замість 98,50 грн (-45%, АТБ);
- картопля швидкозаморожена — 61,90 грн замість 113,80 грн (-45%, АТБ);
- капуста броколі заморожена — 54,90 грн замість 94,99 грн (-42%, Сільпо);
- напій газований — 59,99 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо).
Які супермаркети хочуть закрити
Раніше ми розповідали, що у Львові, Чернігові та Івано-Франківську планують закрити супермаркети трьох популярних мереж: "Арсен", "Союз" і "Квартал". Ними керує група компаній "Євротек", а заклади функціонують на ринку не одне десятиліття.
Працівники магазинів повідомили місцевим журналістам, що з 15 травня будуть великі знижки на продукти харчування, оскільки супермаркетам необхідно розпродати весь асортимент. А відкриті вони будуть до кінця поточного місяця — 31 травня 2026 року.
Передбачається, що мережі приносять збитки компанії, тому керівництво ухвалило рішення закрити кілька торгових точок. За даними YouControl, доходи "Євротек" у 2025 році становили 3 млрд гривень.
