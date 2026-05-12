Бюджетний тарифний план від Київстару: як платити за послуги на 100 грн менше

Магазин Київстару в Києві.

Українці в пошуках бюджетного мобільного зв'язку можуть звернути увагу на пропозицію від Київстару. Деяким абонентам вдасться зекономити 100 грн на популярному тарифному плані. Замість 450 грн/міс. доведеться платити всього 350 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Тарифний план Київстару за 350 грн

Один з актуальних пакетів послуг під назвою "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" коштує 450 грн/міс. Ціна діє для клієнтів, які змінили тарифний план. Однак акційна вартість 350 грн/міс. передбачена для нових абонентів компанії після перенесення мобільного номера в мережу за допомогою послуги MNP.

Аналогічні умови діють для двох режимів обслуговування — контракту і передплати. Перенести номер у Київстар можуть фізичні особи та корпоративні клієнти, що обслуговуються за договором таких операторів: lifecell, Vodafone, Інтертелеком, 3Mob (включає Lycamobile) та PEOPLEnet.

"Спеціальна ціна діятиме до 01.12.2026. Після цього періоду діятимуть стандартні умови тарифу ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт", — уточнили в компанії.

Тарифи Київстару, на які можна перейти зі своїм номером.

Що входить у тарифний план

Зниження ціни ніяк не впливає на наповнення пакету послуг. За свої гроші клієнти отримають:

безлімітний інтернет;

18 ГБ у роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі;

600 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;

600 SMS;

SIM для роутера;

Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Додатково передбачені дві Суперсили на вибір. Абоненти можуть підключити доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi, Київстар ТБ, послугу "Додатковий номер", SIM для другого телефона, WOG (безплатний смаколик на АЗС), SIM для планшета та 5 ГБ у роумінгу.

Що ще варто знати українцям

