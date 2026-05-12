Головна Економіка

Українці можуть заощадити 100 грн на мобільному зв’язку: як платити менше

Дата публікації: 12 травня 2026 19:10
Бюджетний тарифний план від Київстару: як платити за послуги на 100 грн менше
Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці в пошуках бюджетного мобільного зв'язку можуть звернути увагу на пропозицію від Київстару. Деяким абонентам вдасться зекономити 100 грн на популярному тарифному плані. Замість 450 грн/міс. доведеться платити всього 350 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Тарифний план Київстару за 350 грн

Один з актуальних пакетів послуг під назвою "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" коштує 450 грн/міс. Ціна діє для клієнтів, які змінили тарифний план. Однак акційна вартість 350 грн/міс. передбачена для нових абонентів компанії після перенесення мобільного номера в мережу за допомогою послуги MNP.

Аналогічні умови діють для двох режимів обслуговування — контракту і передплати. Перенести номер у Київстар можуть фізичні особи та корпоративні клієнти, що обслуговуються за договором таких операторів: lifecell, Vodafone, Інтертелеком, 3Mob (включає Lycamobile) та PEOPLEnet.

"Спеціальна ціна діятиме до 01.12.2026. Після цього періоду діятимуть стандартні умови тарифу ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт", — уточнили в компанії.

Тарифи Київстару, на які можна перейти зі своїм номером. Фото: скриншот

Що входить у тарифний план

Зниження ціни ніяк не впливає на наповнення пакету послуг. За свої гроші клієнти отримають:

  • безлімітний інтернет;
  • 18 ГБ у роумінгу;
  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 600 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;
  • 600 SMS;
  • SIM для роутера;
  • Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Додатково передбачені дві Суперсили на вибір. Абоненти можуть підключити доступ до преміальних сервісів медичного застосунку Helsi, Київстар ТБ, послугу "Додатковий номер", SIM для другого телефона, WOG (безплатний смаколик на АЗС), SIM для планшета та 5 ГБ у роумінгу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани підходять для пенсіонерів в Україні. Vodafone пропонує акцію POVAGA для людей від 55 років. Підключивши її, можна платити всього 200 грн на місяць за пакет послуг — ціна буде фіксованою протягом 12 місяців.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар попередив про серйозні зміни з 12 травня 2026 року. Для користувачів передплати і лінійки "ВСЕ РАЗОМ" збільшили кількість країн, куди можна дзвонити у межах доступних тарифних хвилин і з використанням Суперсили "300 хвилин на інші мережі та за кордон".

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
