Нові тарифні плани від Київстару: що запропонував мобільний оператор і за яку ціну

Магазин Київстару в Одесі. Фото: Google Maps

Київстар оновив рішення для корпоративних клієнтів, запустивши кілька тарифних планів. Представники бізнесу можуть замовити послугу фіксованого зв’язку. Водночас частину чинних пакетів мобільний оператор закрив для нових підключень

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нові тарифні плани Київстару

Багатоканальна фіксована телефонія працює через інтернет і не залежить від якості мобільного зв’язку. Для роботи потрібно мати лише доступ до інтернету, SIP-телефон або додаток для смартфона, планшета чи ПК.

Київстар запровадив для корпоративних абонентів нову лінійку тарифних планів із послугою фіксованої телефонії:

Connect за 75 грн на місяць за одну з’єднувальну лінію та міський номер;

Connect+ за 150 грн на місяць за аналогічне наповнення.

Серед особливостей цих пакетів виділяють єдину вартість хвилини розмови на всі напрямки в Україні, наявність пакета нетарифікованих хвилин (лише для абонентів Connect+) і презентацію мобільного номера під час здійснення дзвінків.

Також компанія подбала про закриття частини тарифних планів для нових підключень. Всі чинні абоненти зможуть продовжувати користуватися послугами на поточних умовах до завершення терміну дії договору.

Бюджетний пакет для Домашнього Інтернету

Раніше ми розповідали, що абоненти Київстару можуть підключити недорогий пакет із послугою Домашнього Інтернету. Вартість — всього 165 грн на місяць, однак необхідно замовити одразу 12 місяців обслуговування. Йдеться про тарифний план "Оберіг РІК".

За свої гроші українці отримають:

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

одну Суперсилу на вибір.

Серед додаткових послуг — Київстар ТБ і сервіс "Гігабіт", який передбачає збільшення швидкості до 1 Гбіт/c. Але щоб підключити Суперсилу, необхідно переконатися у наявності відповідного покриття за адресою. Повний рік користування тарифним планом обійдеться клієнтам у 1 980 грн.

