Vodafone змінить вартість дзвінків за кордон: якими будуть нові тарифи з 1 травня

Для клієнтів Vodafone подорожчає мобільний зв'язок з 1 травня 2026 року. Компанія запланувала оновити вартість дзвінків за кордон і змінити умови спілкування між абонентам у різних країнах Євросоюзу. Плюс доведеться платити більше за вихідні SMS.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Нові ціни на послуги Vodafone

Зміни торкнуться не лише тарифікації розмов у контрактних пакетах послуг, але й переліку доступних держав. Зокрема вихідні дзвінки з України у 27 країн Європейського союзу та між ними будуть коштувати 30 грн/30 хв на добу (доступно підключення 20 пакетів протягом дня).

Йдеться про дзвінки в Зону 1, куди входять: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія (плюс Ватикан), Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та острови Гваделупа, Мартиніка, Реюньйон, Французька Гвіана, Сен-Мартен, Майотта.

За вихідні повідомлення в роумінгу з ЄС в інші держави, крім України, доведеться платити 6 грн/шт. До введення змін тариф за SMS по Україні та в роумінгу становив 3 грн/10 шт.

Вихідні дзвінки в інші зони

Для спілкування з абонентам в Зоні 2 (Канада, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки) необхідно сплачувати 30 грн/15 хв на день. Протягом доби буде доступно 20 пакетів по 15 хв, а після їх закінчення вартість дзвінків перебуватиме на рівні 5 грн/хв.

Ще дорожче обійдуться розмови з абонентами в Австралії, Китаї, Гонконзі, Індії, Ізраїлі, Узбекистані та В’єтнамі (Зона 3) — 30 грн/5 хв на день. Протягом 24 годин можна використати 20 пакетів по 5 хв, далі ціна сягне 10 грн/хв.

Щоб зателефонувати з України за кордон, необхідно набрати правильну комбінацію цифр. Спершу + або 00, потім код країни, код міста/мобільного оператора і безпосередньо номер телефону. Дізнатися коди можна на сайті Vodafone. Аналогічний формат використовують для відправки SMS.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Vodafone запропонував вигідну акцію "POVAGA" для абонентів від 55 років. Контрактні користувачі, які перенесли мобільний номер у мережу оператора, зможуть платити за тарифний план 200 грн/міс. Ціну зафіксують на цілий рік.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетний тарифний план від Київстару під назвою "Оберіг РІК". Він коштує всього 165 грн/міс. і знадобиться користувачам Домашнього Інтернету. Річна ціна за обслуговування перебуває на рівні 1 980 грн.