Vodafone изменит стоимость звонков за границу: какими будут новые тарифы с 1 мая

Для клиентов Vodafone подорожает мобильная связь с 1 мая 2026 года. Компания запланировала обновить стоимость звонков за границу и изменить условия общения между абонентам в разных странах Евросоюза. Плюс придется платить больше за исходящие SMS.

Новые цены на услуги Vodafone

Изменения коснутся не только тарификации разговоров в контрактных пакетах услуг, но и перечня доступных государств. В частности исходящие звонки из Украины в 27 стран Европейского союза и между ними будут стоить 30 грн/30 мин в сутки (доступно подключение 20 пакетов в течение дня).

Речь идет о звонках в Зону 1, куда входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия (плюс Ватикан), Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и острова Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Майотта.

За исходящие сообщения в роуминге из ЕС в другие государства, кроме Украины, придется платить 6 грн/шт. До введения изменений тариф за SMS по Украине и в роуминге составлял 3 грн/10 шт.

Исходящие звонки в другие зоны

Для общения с абонентам в Зоне 2 (Канада, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки) необходимо платить 30 грн/15 мин в день. В течение суток будет доступно 20 пакетов по 15 мин, а после их окончания стоимость звонков будет находиться на уровне 5 грн/мин.

Еще дороже обойдутся разговоры с абонентами в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Израиле, Узбекистане и Вьетнаме (Зона 3) — 30 грн/5 мин в день. В течение 24 часов можно использовать 20 пакетов по 5 мин, далее цена достигнет 10 грн/мин.

Чтобы позвонить из Украины за границу, необходимо набрать правильную комбинацию цифр. Сначала + или 00, затем код страны, код города/мобильного оператора и непосредственно номер телефона. Узнать коды можно на сайте Vodafone. Аналогичный формат используют для отправки SMS.

Что еще нужно знать украинцам

