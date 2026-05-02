Новые тарифные планы от Киевстара: что предложил мобильный оператор и за какую цену

Магазин Киевстара в Одессе. Фото: Google Maps

Киевстар обновил решение для корпоративных клиентов, запустив несколько тарифных планов. Представители бизнеса могут заказать услугу фиксированной связи. В то же время часть действующих пакетов мобильный оператор закрыл для новых подключений

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Новые тарифные планы Киевстара

Многоканальная фиксированная телефония работает через интернет и не зависит от качества мобильной связи. Для работы нужно иметь только доступ к интернету, SIP-телефон или приложение для смартфона, планшета или ПК.

Киевстар ввел для корпоративных абонентов новую линейку тарифных планов с услугой фиксированной телефонии:

Connect за 75 грн в месяц за одну соединительную линию и городской номер;

Connect+ за 150 грн в месяц за аналогичное наполнение.

Среди особенностей этих пакетов выделяют единую стоимость минуты разговора на все направления в Украине, наличие пакета нетарифицируемых минут (только для абонентов Connect+) и презентацию мобильного номера при совершении звонков.

Также компания позаботилась о закрытии части тарифных планов для новых подключений. Все действующие абоненты смогут продолжать пользоваться услугами на текущих условиях до завершения срока действия договора.

Бюджетный пакет для Домашнего Интернета

Ранее мы рассказывали, что абоненты Киевстара могут подключить недорогой пакет с услугой Домашнего Интернета. Стоимость — всего 165 грн в месяц, однако необходимо заказать сразу 12 месяцев обслуживания. Речь идет о тарифном плане "Оберіг РІК".

За свои деньги украинцы получат:

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с;

одну Суперсилу на выбор.

Среди дополнительных услуг — Киевстар ТВ и сервис "Гигабит", который предусматривает увеличение скорости до 1 Гбит/c. Но чтобы подключить Суперсилу, необходимо убедиться в наличии соответствующего покрытия по адресу. Полный год пользования тарифным планом обойдется клиентам в 1 980 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что для абонентов Vodafone подорожает мобильная связь с 1 мая 2026 года. Компания обновила стоимость звонков за границу и пересмотрела тарифы на исходящие SMS. Плюс перечень стран для общения расширили.

Также Новини.LIVE рассказывали, что lifecell обновил условия некоторых корпоративных тарифных планов с 15 апреля 2026 года. В частности были изменены названия и повышена стоимость обслуживания. Ко всему, для нескольких пакетов услуг увеличили наполнение.