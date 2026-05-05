Київстар змінить умови деяких тарифних планів: що необхідно знати абонентам

Магазин Київстару у Вінниці.

Популярний мобільний оператор покращить тарифні плани у травні 2026 року. Київстар запланував збільшити кількість країн у пакетах послуг, які передбачають хвилини для міжнародних дзвінків. Тобто спілкуватися з рідними та близькими за кордоном стане простіше.

Куди зможуть телефонувати українці

Зміни чекають на абонентів передплати і лінійки "ВСЕ РАЗОМ". Із 12 травня доступні хвилини у тарифних планах і Суперсилі "300 хвилин на інші мережі та за кордон" можна буде використовувати для дзвінків у 19 країн, а саме:

Австрію;

Бельгію;

Данію;

Індію;

Іспанію;

Італію;

Канаду;

Молдову;

Німеччину;

Норвегію;

Польщу;

Румунію;

США;

Францію;

Чехію;

Швецію;

Ірландію;

Португалію;

Словаччину.

"Переваги оновлення відчують і користувачі тарифів Київстар Комфорт та Київстар Комфорт 2018, хвилини яких раніше діяли лише в Україні", — уточнили в компанії.

Водночас дзвінки до Узбекистану, Ізраїлю та Китаю будуть надалі тарифікуватися за стандартними умовами міжнародних дзвінків. А послуга "Світ чекає" відключиться для абонентів передплати і "ВСЕ РАЗОМ", оскільки вона дублює нові можливості тарифних планів.

Зміни Роумінгу як вдома

З 4 травня 2026 року вже запрацювали нові умови в межах послуги "Роумінг як вдома". Тепер користувачам доступні додаткові гігабайти ще в шести країнах: Туреччині, США, Сербії, Азербайджані, Південній Кореї та ОАЕ.

Їх не потрібно замовляти окремо — тарифні плани оновляться автоматично. Варто знати, що в пакетів інтернету вищий пріоритет: спочатку використовується їх обсяг, далі — за умовами підключеного тарифу в роумінгу.

