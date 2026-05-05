Киевстар изменит условия некоторых тарифных планов: что необходимо знать абонентам

Магазин Киевстара в Виннице. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор улучшит тарифные планы в мае 2026 года. Киевстар запланировал увеличить количество стран в пакетах услуг, которые предусматривают минуты для международных звонков. То есть общаться с родными и близкими за рубежом станет проще.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Куда смогут звонить украинцы

Изменения ждут абонентов подписки и линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ". С 12 мая доступные минуты в тарифных планах и Суперсиле "300 минут на другие сети и за границу" можно будет использовать для звонков в 19 стран, а именно:

Австрию;

Бельгию;

Данию;

Индию;

Испанию;

Италию;

Канаду;

Молдову;

Германию;

Норвегию;

Польшу;

Румынию;

США;

Францию;

Чехию;

Швецию;

Ирландию;

Португалию;

Словакию.

"Преимущества обновления почувствуют и пользователи тарифов Киевстар Комфорт и Киевстар Комфорт 2018, минуты которых ранее действовали только в Украине", — уточнили в компании.

В то же время звонки в Узбекистан, Израиль и Китай будут в дальнейшем тарифицироваться по стандартным условиям международных звонков. А услуга "Мир ждет" отключится для абонентов предоплаты и "ВСЕ ВМЕСТЕ", поскольку она дублирует новые возможности тарифных планов.

Читайте также:

Изменения Роуминга как дома

С 4 мая 2026 года уже заработали новые условия в рамках услуги "Роуминг как дома". Теперь пользователям доступны дополнительные гигабайты еще в шести странах: Турции, США, Сербии, Азербайджане, Южной Корее и ОАЭ.

Их не нужно заказывать отдельно — тарифные планы обновятся автоматически. Стоит знать, что у пакетов интернета более высокий приоритет: сначала используется их объем, далее — по условиям подключенного тарифа в роуминге.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил два новых тарифных плана для пользователей фиксированной телефонии. Пакеты услуг Connect и Connect+ стоят 75 и 150 грн соответственно в месяц. Они предусматривают подключение соединительной линии и городского номера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненты Vodafone могут платить за тарифный план всего 200 грн в месяц. Сниженная цена предусмотрена для пользователей акции "POVAGA", которым исполнилось 55 лет и более. Фиксированная стоимость будет действовать в течение года обслуживания.