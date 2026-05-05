Киевстар изменит условия некоторых тарифных планов: что необходимо знать абонентам

Киевстар предупредил о серьезных изменениях: что получат абоненты с 12 мая
Популярный мобильный оператор улучшит тарифные планы в мае 2026 года. Киевстар запланировал увеличить количество стран в пакетах услуг, которые предусматривают минуты для международных звонков. То есть общаться с родными и близкими за рубежом станет проще.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Куда смогут звонить украинцы
Изменения ждут абонентов подписки и линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ". С 12 мая доступные минуты в тарифных планах и Суперсиле "300 минут на другие сети и за границу" можно будет использовать для звонков в 19 стран, а именно:
- Австрию;
- Бельгию;
- Данию;
- Индию;
- Испанию;
- Италию;
- Канаду;
- Молдову;
- Германию;
- Норвегию;
- Польшу;
- Румынию;
- США;
- Францию;
- Чехию;
- Швецию;
- Ирландию;
- Португалию;
- Словакию.
"Преимущества обновления почувствуют и пользователи тарифов Киевстар Комфорт и Киевстар Комфорт 2018, минуты которых ранее действовали только в Украине", — уточнили в компании.
В то же время звонки в Узбекистан, Израиль и Китай будут в дальнейшем тарифицироваться по стандартным условиям международных звонков. А услуга "Мир ждет" отключится для абонентов предоплаты и "ВСЕ ВМЕСТЕ", поскольку она дублирует новые возможности тарифных планов.
Изменения Роуминга как дома
С 4 мая 2026 года уже заработали новые условия в рамках услуги "Роуминг как дома". Теперь пользователям доступны дополнительные гигабайты еще в шести странах: Турции, США, Сербии, Азербайджане, Южной Корее и ОАЭ.
Их не нужно заказывать отдельно — тарифные планы обновятся автоматически. Стоит знать, что у пакетов интернета более высокий приоритет: сначала используется их объем, далее — по условиям подключенного тарифа в роуминге.
