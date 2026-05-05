Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Киевстар предупредил о серьезных изменениях: что получат абоненты с 12 мая

Киевстар предупредил о серьезных изменениях: что получат абоненты с 12 мая

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 10:05
Киевстар изменит условия некоторых тарифных планов: что необходимо знать абонентам
Магазин Киевстара в Виннице. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор улучшит тарифные планы в мае 2026 года. Киевстар запланировал увеличить количество стран в пакетах услуг, которые предусматривают минуты для международных звонков. То есть общаться с родными и близкими за рубежом станет проще.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Куда смогут звонить украинцы

Изменения ждут абонентов подписки и линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ". С 12 мая доступные минуты в тарифных планах и Суперсиле "300 минут на другие сети и за границу" можно будет использовать для звонков в 19 стран, а именно:

  • Австрию;
  • Бельгию;
  • Данию;
  • Индию;
  • Испанию;
  • Италию;
  • Канаду;
  • Молдову;
  • Германию;
  • Норвегию;
  • Польшу;
  • Румынию;
  • США;
  • Францию;
  • Чехию;
  • Швецию;
  • Ирландию;
  • Португалию;
  • Словакию.

"Преимущества обновления почувствуют и пользователи тарифов Киевстар Комфорт и Киевстар Комфорт 2018, минуты которых ранее действовали только в Украине", — уточнили в компании.

В то же время звонки в Узбекистан, Израиль и Китай будут в дальнейшем тарифицироваться по стандартным условиям международных звонков. А услуга "Мир ждет" отключится для абонентов предоплаты и "ВСЕ ВМЕСТЕ", поскольку она дублирует новые возможности тарифных планов.

Читайте также:

Изменения Роуминга как дома

С 4 мая 2026 года уже заработали новые условия в рамках услуги "Роуминг как дома". Теперь пользователям доступны дополнительные гигабайты еще в шести странах: Турции, США, Сербии, Азербайджане, Южной Корее и ОАЭ.

Их не нужно заказывать отдельно — тарифные планы обновятся автоматически. Стоит знать, что у пакетов интернета более высокий приоритет: сначала используется их объем, далее — по условиям подключенного тарифа в роуминге.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил два новых тарифных плана для пользователей фиксированной телефонии. Пакеты услуг Connect и Connect+ стоят 75 и 150 грн соответственно в месяц. Они предусматривают подключение соединительной линии и городского номера.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненты Vodafone могут платить за тарифный план всего 200 грн в месяц. Сниженная цена предусмотрена для пользователей акции "POVAGA", которым исполнилось 55 лет и более. Фиксированная стоимость будет действовать в течение года обслуживания.

Киевстар мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации