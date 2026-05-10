Економні мобільні тарифи для пенсіонерів: який пакет від Київстару, Vodafone та lifcell обрати у травні

Пенсіонер з телефоном в руках.

Будь-які додаткові витрати критичні для більшості пенсіонерів, а тому, як правило, люди старшого віку шукають вигідні мобільні тарифи з оптимальним наповненням. Тож варто знати, що пропонують оператори для цієї категорії громадян у травні.

Про те, на які тарифні плани від мобільних операторів варто звернути увагу пенсіонерам у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який тарифний план пропонує пенсіонерам Vodafone

У Vodafone з’явилась спеціальна пропозиція для людей від 55 років — тариф POVAGA. Але є нюанс: він доступний тільки для нових клієнтів, які переходять на контракт і переносять свій номер.

За акцією можна платити всього 200 грн на місяць — і ця ціна буде фіксованою цілий рік. Для порівняння, звичайна вартість такого тарифу — 350 грн. У пакет входить:

150 SMS;

15 ГБ у роумінгу;

безлімітний 4G-інтернет;

безліміт всередині мережі;

1000 хвилин по Україні та в ЄС.

Акція діє до кінця травня 2026 року. Підключитися можна у фірмовому магазині. Для цього потрібно взяти з собою паспорт і код.

Спеціальна пропозиція для пенсіонерів від lifecell

У lifecell є тариф "Турбота", який теж орієнтований на людей старшого віку (55 років і більше). Ціна — 190 грн на місяць, і оператор обіцяє не підвищувати її аж до кінця 2027 року. За ці гроші ви отримаєте:

20 ГБ інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі;

1000 хвилин на інші номери;

безліміт на YouTube, Viber, Facebook і TikTok.

Щоб підключитися, достатньо надати паспортні дані у будь-якому магазині lifecell і перенести номер.

На який тариф звернути увагу пенсіонерам від Київстар

У Kyivstar також є бюджетний тариф за 220 грн — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" . Він доступний лише для абонентів від 60 років та людей з інвалідністю. У тариф входить:

100 SMS;

10 ГБ інтернету;

безліміт у мережі;

домашній інтернет;

базове телебачення;

100 хвилин на інші номери.

Щоб підключити цей тариф, потрібно звернутися до магазину оператора з паспортом та ідентифікаційним кодом. Людям з інвалідністю додатково необхідно надати документ, що підтверджує відповідний статус.

