Экономные мобильные тарифы для пенсионеров: какой пакет от Киевстара, Vodafone и lifcell выбрать в мае

Мобильные тарифы в Украине: какие варианты лучшие для пенсионеров в мае
Любые дополнительные расходы критичны для большинства пенсионеров, а потому, как правило, люди старшего возраста ищут выгодные мобильные тарифы с оптимальным наполнением. Поэтому стоит знать, что предлагают операторы для этой категории граждан в мае.
О том, на какие тарифные планы от мобильных операторов стоит обратить внимание пенсионерам в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какой тарифный план предлагает пенсионерам Vodafone
У Vodafone появилось специальное предложение для людей от 55 лет — тариф POVAGA. Но есть нюанс: он доступен только для новых клиентов, которые переходят на контракт и переносят свой номер.
По акции можно платить всего 200 грн в месяц — и эта цена будет фиксированной целый год. Для сравнения, обычная стоимость такого тарифа — 350 грн. В пакет входит:
- 150 SMS;
- 15 ГБ в роуминге;
- безлимитный 4G-интернет;
- безлимит внутри сети;
- 1000 минут по Украине и в ЕС.
Акция действует до конца мая 2026 года. Подключиться можно в фирменном магазине. Для этого нужно взять с собой паспорт и код.
Специальное предложение для пенсионеров от lifecell
У lifecell есть тариф "Турбота", который тоже ориентирован на людей старшего возраста (55 лет и больше). Цена — 190 грн в месяц, и оператор обещает не повышать ее вплоть до конца 2027 года. За эти деньги вы получите:
- 20 ГБ интернета;
- безлимитные звонки в сети;
- 1000 минут на другие номера;
- безлимит на YouTube, Viber, Facebook и TikTok.
Чтобы подключиться, достаточно предоставить паспортные данные в любом магазине lifecell и перенести номер.
На какой тариф обратить внимание пенсионерам от Киевстар
У Kyivstar также есть бюджетный тариф за 220 грн — "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он доступен только для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью. В тариф входит:
- 100 SMS;
- 10 ГБ интернета;
- безлимит в сети;
- домашний интернет;
- базовое телевидение;
- 100 минут на другие номера.
Чтобы подключить этот тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.
