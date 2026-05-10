Экономные мобильные тарифы для пенсионеров: какой пакет от Киевстара, Vodafone и lifcell выбрать в мае

Любые дополнительные расходы критичны для большинства пенсионеров, а потому, как правило, люди старшего возраста ищут выгодные мобильные тарифы с оптимальным наполнением. Поэтому стоит знать, что предлагают операторы для этой категории граждан в мае.

Какой тарифный план предлагает пенсионерам Vodafone

У Vodafone появилось специальное предложение для людей от 55 лет — тариф POVAGA. Но есть нюанс: он доступен только для новых клиентов, которые переходят на контракт и переносят свой номер.

По акции можно платить всего 200 грн в месяц — и эта цена будет фиксированной целый год. Для сравнения, обычная стоимость такого тарифа — 350 грн. В пакет входит:

150 SMS;

15 ГБ в роуминге;

безлимитный 4G-интернет;

безлимит внутри сети;

1000 минут по Украине и в ЕС.

Акция действует до конца мая 2026 года. Подключиться можно в фирменном магазине. Для этого нужно взять с собой паспорт и код.

Специальное предложение для пенсионеров от lifecell

У lifecell есть тариф "Турбота", который тоже ориентирован на людей старшего возраста (55 лет и больше). Цена — 190 грн в месяц, и оператор обещает не повышать ее вплоть до конца 2027 года. За эти деньги вы получите:

20 ГБ интернета;

безлимитные звонки в сети;

1000 минут на другие номера;

безлимит на YouTube, Viber, Facebook и TikTok.

Чтобы подключиться, достаточно предоставить паспортные данные в любом магазине lifecell и перенести номер.

На какой тариф обратить внимание пенсионерам от Киевстар

У Kyivstar также есть бюджетный тариф за 220 грн — "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он доступен только для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью. В тариф входит:

100 SMS;

10 ГБ интернета;

безлимит в сети;

домашний интернет;

базовое телевидение;

100 минут на другие номера.

Чтобы подключить этот тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.

