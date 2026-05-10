Экономные мобильные тарифы для пенсионеров: какой пакет от Киевстара, Vodafone и lifcell выбрать в мае

Мобильные тарифы в Украине: какие варианты лучшие для пенсионеров в мае

Мобильные тарифы в Украине: какие варианты лучшие для пенсионеров в мае

Дата публикации 10 мая 2026 06:35
Пенсионер с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Любые дополнительные расходы критичны для большинства пенсионеров, а потому, как правило, люди старшего возраста ищут выгодные мобильные тарифы с оптимальным наполнением. Поэтому стоит знать, что предлагают операторы для этой категории граждан в мае.

О том, на какие тарифные планы от мобильных операторов стоит обратить внимание пенсионерам в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой тарифный план предлагает пенсионерам Vodafone

У Vodafone появилось специальное предложение для людей от 55 лет — тариф POVAGA. Но есть нюанс: он доступен только для новых клиентов, которые переходят на контракт и переносят свой номер.

По акции можно платить всего 200 грн в месяц — и эта цена будет фиксированной целый год. Для сравнения, обычная стоимость такого тарифа — 350 грн. В пакет входит:

  • 150 SMS;
  • 15 ГБ в роуминге;
  • безлимитный 4G-интернет;
  • безлимит внутри сети;
  • 1000 минут по Украине и в ЕС.

Акция действует до конца мая 2026 года. Подключиться можно в фирменном магазине. Для этого нужно взять с собой паспорт и код.

Специальное предложение для пенсионеров от lifecell

У lifecell есть тариф "Турбота", который тоже ориентирован на людей старшего возраста (55 лет и больше). Цена — 190 грн в месяц, и оператор обещает не повышать ее вплоть до конца 2027 года. За эти деньги вы получите:

  • 20 ГБ интернета;
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1000 минут на другие номера;
  • безлимит на YouTube, Viber, Facebook и TikTok.

Чтобы подключиться, достаточно предоставить паспортные данные в любом магазине lifecell и перенести номер.

На какой тариф обратить внимание пенсионерам от Киевстар

У Kyivstar также есть бюджетный тариф за 220 грн — "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он доступен только для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью. В тариф входит:

  • 100 SMS;
  • 10 ГБ интернета;
  • безлимит в сети;
  • домашний интернет;
  • базовое телевидение;
  • 100 минут на другие номера.

Чтобы подключить этот тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Ранее Новини.LIVE писали, что lifecell изменил условия в ряде тарифов. Новые правила начали действовать с 15 апреля 2026 года. Изменения коснулись как цены, так и наполнения пакетов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут подключить тариф от Киевстара за 165 грн в месяц. Это выгодное предложение для тех, кто пользуется Домашним Интернетом, но такая цена доступна только при определенном условии.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
