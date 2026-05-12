Бюджетный тарифный план от Киевстара: как платить за услуги на 100 грн меньше

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в поисках бюджетной мобильной связи могут обратить внимание на предложение от Киевстара. Некоторым абонентам удастся сэкономить 100 грн на популярном тарифном плане. Вместо 450 грн/мес. придется платить всего 350 грн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Тарифный план Киевстара за 350 грн

Один из актуальных пакетов услуг под названием "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" стоит 450 грн/мес. Цена действует для клиентов, которые сменили тарифный план. Однако акционная стоимость 350 грн/мес. предусмотрена для новых абонентов компании после переноса мобильного номера в сеть с помощью услуги MNP.

Аналогичные условия действуют для двух режимов обслуживания — контракта и предоплаты. Перенести номер в Киевстар могут физические лица и корпоративные клиенты, обслуживающиеся по договору таких операторов: lifecell, Vodafone, Интертелеком, 3Mob (включает Lycamobile) и PEOPLEnet.

"Специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт", — уточнили в компании.

Читайте также:

Тарифы Киевстара, на которые можно перейти со своим номером. Фото: скриншот

Что входит в тарифный план

Снижение цены никак не влияет на наполнение пакета услуг. За свои деньги клиенты получат:

безлимитный интернет;

18 ГБ в роуминге;

безлим на звонки в сети;

600 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;

600 SMS;

SIM для роутера;

Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Дополнительно предусмотрены две Суперсилы на выбор. Абоненты могут подключить доступ к премиальным сервисам медицинского приложения Helsi, Киевстар ТВ, услугу "Дополнительный номер", SIM для второго телефона, WOG (бесплатное лакомство на АЗС), SIM для планшета и 5 ГБ в роуминге.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы подходят для пенсионеров в Украине. Vodafone предлагает акцию POVAGA для людей от 55 лет. Подключив ее, можно платить всего 200 грн в месяц за пакет услуг — цена будет фиксированной в течение 12 месяцев.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предупредил о серьезных изменениях с 12 мая 2026 года. Для пользователей подписки и линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ" увеличили количество стран, куда можно звонить в пределах доступных тарифных минут и с использованием Суперсилы "300 минут на другие сети и за границу".