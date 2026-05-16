Главная Экономика Скидки в супермаркетах до 60%: на какие продукты резко упали цены

Дата публикации 16 мая 2026 12:12
Таких цен на продукты давно не было: что отдают со скидками в АТБ и Сільпо
Мясная продукция в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Для стимулирования покупателей к активным покупкам супермаркеты переписывают стоимость востребованных продуктов питания. Сети регулярно устанавливают скидки на популярные товары, дабы потребители наполняли свои корзинки. Мы узнали, что можно взять в АТБ и Сільпо гораздо дешевле в субботу, 16 мая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 продуктах, доступных в АТБ и Сільпо со скидками до 60%.

Скидки на продукты в супермаркетах

Следя за обновлением акционного ассортимента на сайтах и в мобильных приложениях продуктовых сетей, можно немало сэкономить. В АТБ и Сільпо всегда отдают востребованные товары с выгодой для покупателя, поскольку это помогает улучшать лояльность потребителей к супермаркетам.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины двух сетей и узнали, что они предлагают гораздо дешевле в субботу, 16 мая. Актуальные цены на продукты такие:

  • сливки — 9,90 грн вместо 25,90 грн (-61%, АТБ);
  • пиво — 29,99 грн вместо 66,49 грн (-55%, Сільпо);
  • снеки нори — 20,99 грн вместо 45,49 грн (-54%, Сільпо);
  • мороженое — 14,90 грн вместо 32,90 грн (-54%, АТБ);
  • чечевица — 34,99 грн вместо 65,49 грн (-47%, Сільпо);
  • кофе 1 кг в зернах — 576,90 грн вместо 1063,70 грн (-45%, АТБ);
  • шоколад — 53,90 грн вместо 98,50 грн (-45%, АТБ);
  • картофель быстрозамороженный — 61,90 грн вместо 113,80 грн (-45%, АТБ);
  • капуста брокколи замороженная — 54,90 грн вместо 94,99 грн (-42%, Сільпо);
  • напиток газированный — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сільпо).
Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какие супермаркеты хотят закрыть

Ранее мы рассказывали, что во Львове, Чернигове и Ивано-Франковске планируют закрыть супермаркеты трех популярных сетей: "Арсен", "Союз" и "Квартал". Ими руководит группа компаний "Евротек", а заведения функционируют на рынке не одно десятилетие.

Читайте также:

Работники магазинов сообщили местным журналистам, что с 15 мая будут большие скидки на продукты питания, поскольку супермаркетам необходимо распродать весь ассортимент. А открыты они будут до конца текущего месяца — 31 мая 2026 года.

Предполагается, что сети приносят убытки компании, поэтому руководство приняло решение закрыть несколько торговых точек. По данным YouControl, доходы "Евротек" в 2025 году составляли 3 млрд гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине можно приобрести цветные куриные яйца. Они стоят по 25 грн/шт., но ничем не отличаются от обычного продукта, кроме оттенка. В онлайн-магазине доступны зеленые, темно-коричневые и голубые яйца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут сэкономить 100 грн на мобильной связи. Тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" будет стоить 350 грн/мес. вместо 450 грн. Нужно лишь перенести номер телефона в сеть Киевстара.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
