Главная Экономика Обновленные цены на яйца в супермаркетах: сколько стоит одна упаковка

Дата публикации 19 мая 2026 17:12
Цены на яйца постепенно падают: что происходит в супермаркетах Украины
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине ощутимо изменилась стоимость куриных яиц. Супермаркеты снизили цены на востребованный продукт в мае 2026 года. Поштучные яйца тоже подешевели, что позволяет потребителям экономить бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины.

Минимальная стоимость упаковки яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 78-83,95 грн по состоянию на вторник, 19 мая. Для сравнения, ровно неделю назад, 12 мая, показатели находились в пределах 83,95-84,16 грн, что свидетельствует об удешевлении продукта в Украине.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов и узнали минимальные цены на фасованный десяток куриных яиц. Результат оказался таким:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • АТБ — 65,90 грн;
  • Варус — 66,50 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 75,50 грн;
  • Метро — 79 грн;
  • Новус — 75,99 грн;
  • Мегамаркет — 78,50 грн.
Стоимость яиц в Украине
Минимальные цены на куриные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Цены действительно упали. Ко всему, в большинстве магазинов действуют выгодные скидки на продукт, поэтому потребители могут больше экономить. Например, в Варусе есть возможность отдать всего 49,90 грн за упаковку благодаря скидке 25%, а в АТБ и Форе минимальная стоимость опустилась ниже 60 грн с учетом акций.

Какие яйца стоят по 25 грн за штуку

Ранее мы рассказывали, что в Украине можно купить необычные куриные яйца. Компания "Еко Диво" поставляет разноцветный продукт — вместо белой или светло-коричневой скорлупы яйца имеют оливковую, темно-коричневую, серо-зеленую и светло-голубую оболочку.

Ни один краситель не используется, причина нетипичного оттенка — куры элитных пород, которые несут яйца с окраской. Речь идет о породах Ухейилюй, Легбар, Маран и Амераукан. Стоит такой продукт 250 грн за упаковку, то есть по 25 грн за штуку.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские супермаркеты обновили цены на продукты питания. В АТБ и Сільпо установили выгодные скидки на востребованные товары. Потребители могли приобрести дешевле кофе, сладости, мороженое, колбасные изделия и прочее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что группа компаний "Евротек" планирует закрыть несколько супермаркетов во Львове, Ивано-Франковске и Чернигове. Речь идет о сетях "Арсен", "Союз" и "Квартал". Они работают на рынке уже несколько десятилетий.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
