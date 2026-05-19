Цены на яйца постепенно падают: что происходит в супермаркетах Украины

В Украине ощутимо изменилась стоимость куриных яиц. Супермаркеты снизили цены на востребованный продукт в мае 2026 года. Поштучные яйца тоже подешевели, что позволяет потребителям экономить бюджет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах Украины.

Минимальная стоимость упаковки яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 78-83,95 грн по состоянию на вторник, 19 мая. Для сравнения, ровно неделю назад, 12 мая, показатели находились в пределах 83,95-84,16 грн, что свидетельствует об удешевлении продукта в Украине.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины популярных сетей супермаркетов и узнали минимальные цены на фасованный десяток куриных яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 59,99 грн;

АТБ — 65,90 грн;

Варус — 66,50 грн;

Фора — 67,90 грн;

Ашан — 75,50 грн;

Метро — 79 грн;

Новус — 75,99 грн;

Мегамаркет — 78,50 грн.

Цены действительно упали. Ко всему, в большинстве магазинов действуют выгодные скидки на продукт, поэтому потребители могут больше экономить. Например, в Варусе есть возможность отдать всего 49,90 грн за упаковку благодаря скидке 25%, а в АТБ и Форе минимальная стоимость опустилась ниже 60 грн с учетом акций.

Ранее мы рассказывали, что в Украине можно купить необычные куриные яйца. Компания "Еко Диво" поставляет разноцветный продукт — вместо белой или светло-коричневой скорлупы яйца имеют оливковую, темно-коричневую, серо-зеленую и светло-голубую оболочку.

Ни один краситель не используется, причина нетипичного оттенка — куры элитных пород, которые несут яйца с окраской. Речь идет о породах Ухейилюй, Легбар, Маран и Амераукан. Стоит такой продукт 250 грн за упаковку, то есть по 25 грн за штуку.

