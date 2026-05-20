Главная Экономика Цены на землю вышли на новый уровень: какая средняя стоимость 1 га

Дата публикации 20 мая 2026 19:10
Рынок земли в Украине: сколько стоит один гектар и что стало с ценами
Средние цены на землю в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине снизились цены на землю. По результатам апреля 2026 года средняя стоимость гектара сельскохозяйственных территорий составляла 69 468 грн, а по итогам марта — 73 923 грн. То есть показатель упал на 9,4% за один месяц. Мы узнали, что стало с ценами и где земля стоит больше/меньше всего.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Опендатабот.

Где самая дорогая земля в Украине

В апреле продали 21 965 га земли, в марте — 24 085 га. Если до полномасштабного вторжения России в среднем удавалось реализовывать около 10 000 га в неделю, то в 2026 году показатель упал до 2 500 га.

Согласно данным Опендатабота, самыми дорогими традиционно являются сельскохозяйственные земли в некоторых центральных и западных областях Украины. Первую пятерку регионов по стоимости земли сформировали:

  • Ивано-Франковская область — 246 873 грн/га;
  • Львовская область — 180 153 грн/га;
  • Тернопольская область — 134 872 грн/га;
  • Киевская область — 123 909 грн/га;
  • Волынская область — 100 274 грн/га.

В то же время в месячном разрезе произошли определенные изменения. На Ивано-Франковщине цены выросли почти в полтора раза (172 757 грн/га по состоянию на март), на Киевщине — упали с уровня 161 096 грн/га. Как видно, колебания по Украине довольно неравномерны, что связано с безопасностью.

Средние цены на землю в разных областях Украины. Фото: Опендатабот

Где земля стоит меньше всего

Очевидно, самые низкие цены зафиксировались в восточных и южных областях. В апреле 2026 года последними из конца оказались такие регионы:

  • Николаевская область — 41 040 грн/га;
  • Сумская область — 42 979 грн/га;
  • Донецкая область — 43 613 грн/га;
  • Черниговская область — 43 910 грн/га;
  • Запорожская область — 44 095 грн/га.

Дороже всего земля стоила в первый месяц снятия моратория на продажу (июль 2021 года) — 102 102 грн/га в среднем. К этому уровню удалось приблизиться только в январе 2026-го — тогда угодья реализовали по 95 746 грн/га в среднем.

Напомним, рынком земли в Украине называют возможность физических и юридических лиц приобретать в собственность территории сельскохозяйственного назначения. Мораторий, который работал около 20 лет, сняли 1 июля 2021-го (для граждан). А компаниям разрешили покупать землю с 1 января 2024 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что жилищный ваучер в размере 2 млн гривен нельзя потратить на сопутствующие услуги. Покупатель и продавец квартиры должны самостоятельно оплачивать нотариуса, оценку имущества, административные сборы и пр. За счет ваучера эти расходы не покрываются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы ошибочно считают, будто после смерти имущество автоматически делится поровну между женой и детьми. Однако по наследству переходит лишь доля умершего. Остальное забирает второй из супругов как имущество, совместно нажитое в браке.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
