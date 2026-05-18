Наследство в Украине: почему жена получает больше чем дети и как обеспечить справедливый раздел имущества

Женщина держит в руках свидетельство о праве на наследство. Фото: Новини.LIVE

Многие люди убеждены, что после смерти имущество автоматически делится между женой и детьми поровну. Именно поэтому многие украинцы даже не задумываются об оформлении завещания или других документов, считая, что закон и так гарантирует "справедливое" распределение. Однако на практике наследование часто происходит совсем не так, как ожидают люди.

О том, как по закону делится имущество между женой и детьми наследодателя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Почему жена "наследует" большую долю чем дети

Главная причина — особый статус имущества, приобретенного в браке. По закону все, что супруги приобрели после бракосочетания, считается общей совместной собственностью. И не имеет значения, кто именно зарабатывал деньги, оплачивал покупку или оформлял имущество на себя.

То есть квартира, дом, автомобиль, земельный участок, бизнес или банковские сбережения, приобретенные в браке, юридически принадлежат обоим супругам в равных долях. Именно поэтому после смерти одного из супругов наследство делится не так, как многие представляют.

Сначала второй из супругов получает свою половину имущества как совладелец. И лишь остальная часть входит в наследственную массу и распределяется между наследниками первой очереди — женой или мужем, а также детьми.

В результате получается ситуация, когда один из супругов фактически получает значительно большую долю имущества, чем дети. Для многих это становится неожиданностью, ведь люди часто думают: если наследников несколько, то и имущество автоматически поделится между всеми одинаково.

Юристы отмечают, что такая схема применяется практически ко всему имуществу, приобретенному во время брака. Например, если семья за годы совместной жизни приобрела квартиру, автомобиль и земельный участок, то к каждому из этих объектов будет действовать одинаковый принцип:

половина принадлежит второму из супругов как совладельцу;

другая половина входит в наследство.

Поэтому фактическое распределение имущества между членами семьи может существенно отличаться от того, который человек представлял при жизни.

Как сделать так, чтобы имущество было разделено поровну между всеми наследниками

Один из вариантов — оформление завещания. Человек может определить, кому именно достанется его доля имущества после смерти. Однако важно помнить, что завещать можно только ту часть имущества, которая принадлежит лично наследодателю.

Еще один способ — договор дарения. При жизни собственник может передать часть своего имущества детям или другим родственникам, и тогда это имущество уже не будет входить в наследство.

Однако больше всего возможностей для изменения порядка распределения наследства дает именно брачный договор. Супруги могут заранее определить, какое имущество будет личной собственностью каждого из них, а какое — общей совместной собственностью.

Именно благодаря этому механизму можно избежать ситуаций, когда после смерти одного из супругов фактический раздел имущества оказывается неожиданным для детей или других наследников.

Имеет ли значение кто вкладывал деньги в имущество

Отдельно юристы обращают внимание еще на один важный нюанс. Даже если один из супругов не работал официально или не вкладывал собственные средства в покупку или строительство имущества, закон все равно признает его совладельцем.

Причина в том, что семейное законодательство учитывает не только финансовый вклад. Воспитание детей, ведение домашнего хозяйства и забота о семье также считаются вкладом в создание общего имущества. Именно поэтому права супругов на имущество в браке равны независимо от уровня доходов или официального трудоустройства.

Поэтому специалисты советуют не откладывать вопрос наследования на будущее. Ведь правильно оформленные документы помогают избежать конфликтов между родственниками и обеспечить именно тот порядок распределения имущества, который человек планировал при жизни.

