Спадщина в Україні: чому дружина отримує більше ніж діти та як забезпечити справедливий поділ майна

Жінка тримає в руках свідоцтво про право на спадщину.

Багато людей переконані, що після смерті майно автоматично ділиться між дружиною та дітьми порівну. Саме тому чимало українців навіть не замислюються про оформлення заповіту чи інших документів, вважаючи, що закон і так гарантує "справедливий" розподіл. Однак на практиці спадкування часто відбувається зовсім не так, як очікують люди.

Про те, як за законом ділиться майно між дружиною та дітьми спадкодавця, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому дружина "успадковує" більшу частку ніж діти

Головна причина — особливий статус майна, набутого у шлюбі. За законом усе, що подружжя придбало після одруження, вважається спільною сумісною власністю. І не має значення, хто саме заробляв гроші, оплачував купівлю чи оформлював майно на себе.

Тобто квартира, будинок, автомобіль, земельна ділянка, бізнес або банківські заощадження, придбані у шлюбі, юридично належать обом із подружжя в рівних частках. Саме через це після смерті одного з подружжя спадщина ділиться не так, як багато хто уявляє.

Спочатку другий із подружжя отримує свою половину майна як співвласник. І лише інша частина входить до спадкової маси та розподіляється між спадкоємцями першої черги — дружиною або чоловіком, а також дітьми.

У результаті виходить ситуація, коли один із подружжя фактично отримує значно більшу частку майна, ніж діти. Для багатьох це стає несподіванкою, адже люди часто думають: якщо спадкоємців кілька, то й майно автоматично поділиться між усіма однаково.

Юристи зазначають, що така схема застосовується практично до всього майна, набутого під час шлюбу. Наприклад, якщо сім’я за роки спільного життя придбала квартиру, автомобіль і земельну ділянку, то до кожного з цих об’єктів діятиме однаковий принцип:

половина належить другому з подружжя як співвласнику;

інша половина входить до спадщини.

Через це фактичний розподіл майна між членами родини може суттєво відрізнятися від того, який людина уявляла за життя.

Як зробити так, щоб майно було поділене порівну між усіма спадкоємцями

Один із варіантів — оформлення заповіту. Людина може визначити, кому саме дістанеться її частка майна після смерті. Однак важливо пам’ятати, що заповісти можна лише ту частину майна, яка належить особисто спадкодавцю.

Ще один спосіб — договір дарування. За життя власник може передати частину свого майна дітям або іншим родичам, і тоді це майно вже не входитиме до спадщини.

Однак найбільше можливостей для зміни порядку розподілу спадщини дає саме шлюбний договір. Подружжя може заздалегідь визначити, яке майно буде особистою власністю кожного з них, а яке — спільною сумісною власністю.

Саме завдяки цьому механізму можна уникнути ситуацій, коли після смерті одного з подружжя фактичний розподіл майна виявляється несподіваним для дітей чи інших спадкоємців.

Чи має значення хто вкладав гроші в майно

Окремо юристи звертають увагу ще на один важливий нюанс. Навіть якщо один із подружжя не працював офіційно або не вкладав власні кошти у купівлю чи будівництво майна, закон усе одно визнає його співвласником.

Причина в тому, що сімейне законодавство враховує не лише фінансовий внесок. Виховання дітей, ведення домашнього господарства та турбота про сім’ю також вважаються внеском у створення спільного майна. Саме тому права подружжя на майно у шлюбі є рівними незалежно від рівня доходів чи офіційного працевлаштування.

Тож фахівці радять не відкладати питання спадкування на майбутнє. Адже правильно оформлені документи допомагають уникнути конфліктів між родичами та забезпечити саме той порядок розподілу майна, який людина планувала за життя.

