Спадщина в Україні: за яких обставин майно отримують онуки людини

При спадкуванні після смерті бабусі чи дідуся часто виникає чимало запитань — особливо, коли йдеться про права онуків. Хоча вони не належать до спадкоємців першої черги, українське законодавство все ж дає їм можливість отримати майно за певних умов.

Про те, до якої черги спадкоємців належать онуки та чи можуть вони отримати майно своїх дідуся або бабусі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 1265 Цивільного кодексу України.

До якої черги спадкоємців відносяться онуки в Україні

Після смерті людини право на спадщину можуть мати різні родичі:

діти;

батьки;

чоловік або дружина померлого;

онуки, а також інші члени сім’ї — наприклад, брати, сестри, тітки чи дядьки.

Те, хто саме отримає майно, залежить від того, чи залишив спадкодавець заповіт. Якщо дідусь або бабуся за життя оформили документ і прямо вказали у ньому онука чи онучку як спадкоємців, тоді проблем зазвичай не виникає. Майно переходить саме тим людям, яких визначив спадкодавець.

Інша ситуація — коли заповіт відсутній. У такому випадку спадщина розподіляється відповідно до норм закону та встановленої черговості спадкування. Саме тут багато онуків стикаються з несподіванкою: вони не входять ні до першої, ні до другої, третьої чи четвертої черги спадкоємців.

В яких випадках онуки отримують спадщину за правом представлення

Проте закон усе ж дає внукам можливість отримати спадщину через так зване право представлення (стаття 1266 Цивільного кодексу України). Цей механізм діє у випадках, коли батьки онуків (тобто діти спадкодавця) померли раніше за бабу чи діда або одночасно з ними.

Тоді онуки фактично "представляють" своїх померлих батьків і можуть успадкувати ту частку майна, яку отримали б вони. Однак, якщо син або дочка спадкодавця живі, саме вони мають першочергове право на спадщину. У такому разі онуки до процесу спадкування не залучаються.

Що таке спадкова трансмісія

Ще один важливий механізм — спадкова трансмісія. Вона застосовується тоді, коли діти спадкодавця помирають уже після відкриття спадщини, але не встигають її прийняти або оформити. У такій ситуації право на прийняття спадщини переходить до їхніх дітей — онуків.

Фактично у випадку спадкової трансмісії онуки успадковують не безпосередньо після баби чи діда, а після своїх померлих батьків. При цьому такий механізм може застосовуватися як при спадкуванні за законом, так і за заповітом.

Як ще онуки можуть отримати спадщину бабусі чи дідуся

Також українське законодавство дозволяє спадкоємцям відмовитися від своєї частки на користь іншої людини. Наприклад, дочка спадкодавця може передати своє право на спадщину власній доньці — онучці померлого.

Для цього потрібно протягом шести місяців із моменту смерті спадкодавця звернутися до нотаріуса та подати заяву про відмову від спадщини на користь конкретної особи.

Також українські суди допускають можливість визнання онуків спадкоємцями четвертої черги, але лише за певних умов. Зокрема, потрібно довести факт спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадщини.

Якщо ж онуки не проживали разом із бабусею чи дідусем або термін спільного проживання був меншим, суд може визнати їх спадкоємцями лише п’ятої черги. У такому випадку вони претендують на майно нарівні з іншими родичами до шостого ступеня споріднення включно.

