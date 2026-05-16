Спадщина у шлюбі: що буде з квартирою дружини після смерті чоловіка

Складання заповіту в Україні. Фото: Новини.LIVE

Правила прийняття спадщини в Україні можуть видатися складними деяким громадянам і викликати питання. Зокрема щодо входження квартири, яку купила дружина під час шлюбу, до складу спадкового майна. Не завадить розібратися, що робити з нерухомістю у разі смерті чоловіка/дружини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Юристи.UA.

Чи входить квартира до складу спадщини

Мешканка Черкас звернулася до фахівців із проханням пояснити, кому належить квартира після смерті чоловіка. Жінка відкрила спадкову справу на транспортний засіб і планує оформити право власності спільно з двома дітьми (інших спадкоємців немає).

Однак згодом з'ясувалося, що квартира, яку пані Ольга купила на своє ім'я під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя. Це прямо вказано у договорі купівлі-продажу, який оформили за згодою чоловіка.

"Але у витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказана лише я. Тому думала, що квартира належить виключно мені і не входить до спадщини чоловіка, отже документи на неї не подавала нотаріусу", — розповіла Ольга.

Читайте також:

Проблема в тому, що затверджений законом термін шість місяців, протягом якого необхідно подати заяву на відкриття спадщини, уже минув. Тому незрозуміло, що робити з нерухомістю, яку жінка не встигла долучити до спадкової справи.

Право на спадкування не втрачається

На запит користувачки порталу юрист Євген Корнійчук дав розлогу відповідь. По-перше, в описаній ситуації квартира дійсно входить до складу спадщини померлого чоловіка в частині 1/2, незалежно від кількості офіційних власників. Бо об'єкт нерухомості, придбаний у шлюбі, є спільною сумісною власністю подружжя.

По-друге, відкриття спадкової справи означає, що кожен об'єкт, який належав спадкодавцеві на день його смерті, автоматично входить до складу спадщини. Окремо подавати заяви на автомобіль і квартиру не потрібно, отже дружина і діти не втратили права на володіння своїми частками.

Для вирішення цієї ситуації необхідно звернутися до нотаріуса і надати документи на квартиру. Плюс треба попросити фахівця включити половину частки нерухомості до складу спадщини. Далі нотаріус оформить право власності дружини на 1/2 квартири і відкриє спадкові права на другу половину.

Тільки після отримання свідоцтва про право власності та розподілу майна між усіма спадкоємцями можна стати повноправними власниками квартири і розпоряджатися нею за власним бажанням (з урахуванням прав дітей через органи опіки та піклування).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому не варто погоджуватися на компенсацію замість спадщини. Якщо відмовитися від свого права на майно померлої особи, можна залишитися з пустими руками. Бо суд не зобов’яже відповідача заплатити грошову компенсацію без доказів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці не можуть продати успадковану нерухомість одразу. Спочатку треба отримати свідоцтво про право на спадщину, яке посвідчує перехід права власності на об'єкт до спадкоємця.