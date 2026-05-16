Главная Экономика Вопрос имущества: входит ли квартира одного из супругов в состав наследства

Дата публикации 16 мая 2026 08:20
Наследство в браке: что будет с квартирой жены после смерти мужа
Составление завещания в Украине. Фото: Новини.LIVE

Правила принятия наследства в Украине могут показаться сложными некоторым гражданам и вызвать вопросы. В частности относительно вхождения квартиры, которую купила жена во время брака, в состав наследственного имущества. Не помешает разобраться, что делать с недвижимостью в случае смерти супруга/супруги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Юристи.UA.

Входит ли квартира в состав наследства

Жительница Черкасс обратилась к специалистам с просьбой объяснить, кому принадлежит квартира после смерти мужа. Женщина открыла наследственное дело на транспортное средство и планирует оформить право собственности совместно с двумя детьми (других наследников нет).

Однако впоследствии выяснилось, что квартира, которую Ольга купила на свое имя во время брака, считается общей совместной собственностью супругов. Это прямо указано в договоре купли-продажи, который оформили с согласия мужа.

"Но в выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем указана только я. Поэтому думала, что квартира принадлежит исключительно мне и не входит в наследство мужа, следовательно, документы на нее не подавала нотариусу", — рассказала Ольга.

Проблема в том, что утвержденный законом срок шесть месяцев, в течение которого необходимо подать заявление на открытие наследства, уже истек. Поэтому непонятно, что делать с недвижимостью, которую женщина не успела приобщить к наследственному делу.

Право на наследование не теряется

На запрос пользовательницы портала юрист Евгений Корнийчук дал обширный ответ. Во-первых, в описанной ситуации квартира действительно входит в состав наследства умершего мужа в части 1/2, независимо от количества официальных владельцев. Потому что объект недвижимости, приобретенный в браке, является общей совместной собственностью супругов.

Во-вторых, открытие наследственного дела означает, что каждый объект, который принадлежал наследодателю на день его смерти, автоматически входит в состав наследства. Отдельно подавать заявления на автомобиль и квартиру не нужно, поэтому жена и дети не утратили права на владение своими долями.

Для решения этой ситуации необходимо обратиться к нотариусу и предоставить документы на квартиру. Плюс надо попросить специалиста включить половину доли недвижимости в состав наследства. Далее нотариус оформит право собственности жены на 1/2 квартиры и откроет наследственные права на вторую половину.

Только после получения свидетельства о праве собственности и распределения имущества между всеми наследниками можно стать полноправными владельцами квартиры и распоряжаться ею по собственному желанию (с учетом прав детей через органы опеки и попечительства).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему не стоит соглашаться на компенсацию вместо наследства. Если отказаться от своего права на имущество умершего человека, можно остаться с пустыми руками. Потому что суд не обяжет ответчика заплатить денежную компенсацию без доказательств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы не могут продать унаследованную недвижимость сразу. Сначала надо получить свидетельство о праве на наследство, которое удостоверяет переход права собственности на объект к наследнику.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
