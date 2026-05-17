Наследство в Украине: при каких обстоятельствах имущество получают внуки человека

При наследовании после смерти бабушки или дедушки часто возникает немало вопросов — особенно, когда речь идет о правах внуков. Хотя они не относятся к наследникам первой очереди, украинское законодательство все же дает им возможность получить имущество при определенных условиях.

К какой очереди наследников относятся внуки в Украине

После смерти человека право на наследство могут иметь разные родственники:

дети;

родители;

муж или жена умершего;

внуки, а также другие члены семьи — например, братья, сестры, тети или дяди.

То, кто именно получит имущество, зависит от того, оставил ли наследодатель завещание. Если дедушка или бабушка при жизни оформили документ и прямо указали в нем внука или внучку как наследников, тогда проблем обычно не возникает. Имущество переходит именно тем людям, которых определил наследодатель.

Другая ситуация — когда завещание отсутствует. В таком случае наследство распределяется в соответствии с нормами закона и установленной очередности наследования. Именно здесь многие внуки сталкиваются с неожиданностью: они не входят ни в первую, ни во вторую, третью или четвертую очередь наследников.

В каких случаях внуки получают наследство по праву представления

Однако закон все же дает внукам возможность получить наследство через так называемое право представления (статья 1266 Гражданского кодекса Украины). Этот механизм действует в случаях, когда родители внуков (то есть дети наследодателя) умерли раньше бабушки или деда или одновременно с ними.

Тогда внуки фактически "представляют" своих умерших родителей и могут унаследовать ту долю имущества, которую получили бы они. Однако, если сын или дочь наследодателя живы, именно они имеют первоочередное право на наследство. В таком случае внуки к процессу наследования не привлекаются.

Что такое наследственная трансмиссия

Еще один важный механизм — наследственная трансмиссия. Она применяется тогда, когда дети наследодателя умирают уже после открытия наследства, но не успевают его принять или оформить. В такой ситуации право на принятие наследства переходит к их детям — внукам.

Фактически в случае наследственной трансмиссии внуки наследуют не непосредственно после бабушки или дедушки, а после своих умерших родителей. При этом такой механизм может применяться как при наследовании по закону, так и по завещанию.

Как еще внуки могут получить наследство бабушки или дедушки

Также украинское законодательство позволяет наследникам отказаться от своей доли в пользу другого человека. Например, дочь наследодателя может передать свое право на наследство собственной дочери — внучке умершего.

Для этого нужно в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу и подать заявление об отказе от наследства в пользу конкретного лица.

Также украинские суды допускают возможность признания внуков наследниками четвертой очереди, но только при определенных условиях. В частности, нужно доказать факт совместного проживания с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Если же внуки не проживали вместе с бабушкой или дедушкой или срок совместного проживания был меньше, суд может признать их наследниками только пятой очереди. В таком случае они претендуют на имущество наравне с другими родственниками до шестой степени родства включительно.

