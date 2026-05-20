Жилищный ваучер на квартиру или дом: что покупатель должен оплатить самостоятельно

Украинцы, которые планируют купить квартиру на вторичном рынке с использованием жилищного ваучера, должны учесть сопутствующие расходы. Ведь налоговые платежи, оценка недвижимости и услуги нотариуса нельзя покрыть за счет полученных 2 млн гривен. Не помешает узнать, что дополнительно ляжет на плечи покупателя.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на проект "Верни свое".

Какие расходы не покрывает жилищный ваучер

Жилищный ваучер от государства на сумму до 2 млн гривен можно потратить на полную оплату объекта недвижимости, инвестирование в строительство, первый взнос по новому ипотечному кредиту или частичное погашение действующего займа. То есть речь идет о покрытии исключено прямых расходов в пределах номинала ваучера.

В то же время покупатель и продавец должны оплатить из собственного кармана:

банковскую комиссию;

услугу оценки имущества;

налоговые платежи (5% или 18% НДФЛ, 5% военного сбора);

нотариальные услуги;

информационные справки и документы;

сбор в Пенсионный фонд в размере 1%;

административный сбор за государственную регистрацию вещных прав и обременений.

Отметим, доходы от продажи облагаются налогом по нулевой ставке, если квартира или дом реализуется впервые в течение года (и жилье принадлежало владельцу более трех лет) или имущество было унаследовано.

Кто не должен платить пенсионный сбор

Также существуют исключения по уплате сбора в Пенсионный фонд. Средства в размере 1% от стоимости объекта на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества не взимаются с нового владельца, если он впервые покупает жилье или находится в очереди на его получение.

Чтобы подтвердить свое право на освобождение от сбора, надо предоставить несколько документов. В частности справку о пребывании на квартирном учете, сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество об отсутствии права собственности на квартиру или дом, а также данные о неиспользовании жилищных чеков для приватизации.

Плюс необходимо написать заявление о том, что покупатель ранее не приобретал права собственности на объект недвижимости. Речь идет обо всех возможных способах — покупке, приватизации, наследовании, дарении и т.д.

