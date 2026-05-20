Житловий ваучер на квартиру чи будинок: що покупець має оплатити самостійно

Житловий ваучер на 2 млн грн: що покупець повинен оплатити своїм коштом
Українці, які планують купити квартиру на вторинному ринку з використанням житлового ваучера, повинні врахувати супутні витрати. Адже податкові платежі, оцінка нерухомості та послуги нотаріуса не можна покрити за рахунок отриманих 2 млн гривень. Не завадить дізнатися, що додатково ляже на плечі покупця.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на проєкт "Поверни своє".
Які витрати не покриває житловий ваучер
Житловий ваучер від держави на суму до 2 млн гривень можна витратити на повну оплату об’єкта нерухомості, інвестування в будівництво, перший внесок за новим іпотечним кредитом або часткове погашення діючої позики. Тобто йдеться про покриття виключно прямих витрат у межах номіналу ваучера.
Водночас покупець і продавець повинні оплатити з власної кишені:
- банківську комісію;
- послугу оцінки майна;
- податкові платежі (5% або 18% ПДФО, 5% військового збору);
- нотаріальні послуги;
- інформаційні довідки та документи;
- збір до Пенсійного фонду в розмірі 1%;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та обтяжень.
Зауважимо, доходи з продажу оподатковуються за нульовою ставкою, якщо квартира чи будинок реалізується вперше протягом року (і житло належало власнику більше трьох років) або майно було успадковане.
Хто не повинен платити пенсійний збір
Також існують винятки щодо сплати збору до Пенсійного фонду. Кошти у розмірі 1% від вартості об’єкта на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна не стягуються з нового власника, якщо він вперше купує житло чи перебуває в черзі на його отримання.
Щоб підтвердити своє право на звільнення від збору, треба надати кілька документів. Зокрема довідку про перебування на квартирному обліку, відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність права власності на квартиру чи будинок, а також дані про невикористання житлових чеків для приватизації.
Плюс необхідно написати заяву про те, що покупець раніше не набував права власності на об’єкт нерухомості. Йдеться про всі можливі способи — купівлю, приватизацію, успадкування, дарування тощо.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що успадковану квартиру не можна одразу продати. Спершу треба отримати обов’язковий документ — свідоцтво про право на спадщину. Без нього забороняється розпоряджатися нерухомим майном в Україні.
Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує українцям, які приймають перекази на банківські картки і не сплачують податки з доходів. Контролюючий орган може донарахувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Плюс передбачені штрафи за незареєстровану підприємницьку діяльність.