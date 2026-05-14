Перекази з картки на картку: чому українцям загрожують штрафи і блокування

Українці повинні декларувати свої доходи і сплачувати податки, аби уникнути серйозних наслідків. Не всі громадяни знають, але перекази з картки на картку потенційно можуть визнати прибутком. За ухилення від фінансових зобов’язань загрожують адміністративні та репутаційні покарання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим ризикують українці, не сплачуючи податки з доходів.

Донарахування податків у 2026 році

Штрафів за "переказ коштів на банківський рахунок" не існує. Але якщо надходження на картку визнають доходом, який підлягає оподаткуванню, доведеться змиритися з наслідками. По-перше, контролюючий орган нарахує податки на загальних підставах: 18% ПДФО та 5% військового збору.

По-друге, в разі несплати суми передбачений штраф 25% від заборгованості (за умисне ухилення). Знижені ставки діють за умови випадкового протермінування:

10% — за затримку до 30 календарних днів;

20% — за затримку понад 30 днів.

Плюс буде нараховуватися пеня, як тільки пройде 90 днів після граничного терміну сплати податків. Розмір становить 120% від облікової ставки Національного банку.

Адміністративні ризики та блокування картки

Ще одна загроза, крім донарахування податків — кошти можуть визнати доходами від підприємницької діяльності. Нерідко трапляється, що людина отримує оплату від клієнтів і контрагентів на особисту банківську картку, навіть зареєструвавши ФОП і маючи спеціальний рахунок.

Причина — намагання уникнути податкового навантаження. Однак покарання буде серйозним: доведеться заплатити штраф у розмірі 17 000-34 000 грн плюс 18% ПДФО та 5% військового збору з доходів. Краще вже прозоро вести бізнес, аніж сподіватися, що контролюючий орган не зверне увагу на регулярні карткові перекази.

Нарешті, порушникам можуть заблокувати банківський рахунок у рамках фінансового моніторингу. Якщо людина не здатна підтвердити походження коштів, картку "закриють" для обслуговування і використання до "з’ясування обставин", тобто на невизначений термін.

Що ще варто знати українцям

