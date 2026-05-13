Блогерка-мільйонниця Оля Шелбі розповіла про свій дохід: які суми приносить Instagram

Українська блогерка Оля Шелбі. Фото: кадр із відео

Відома українська блогерка Оля Шевченко — Olya Shelby — розсекретила, який дохід приносить ведення соціальних мереж. Дівчина зізналася, скільки в середньому заробляє на рекламі в Instagram. Додатково Оля займається акторством і створює музичний контент.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Ксенії Щербач в YouTube.

Скільки заробляє Olya Shelby

На Instagram-сторінку Олі Шевченко підписані 2 млн користувачів. Враховуючи величезну аудиторію, може скластися враження, що блогерка заробляє дуже багато. Проте реальний дохід не виявився шокуючим, бо дівчина не часто співпрацює з рекламодавцями.

"У мене на місяць 2-3 реклами. В середньому виходить десь 2 000-3 000 доларів стабільного доходу", — розповіла Olya Shelby.

Завдяки заробітку в Instagram блогерка-мільйонниця змогла всього за місяць купити батьку новий автомобіль з салону. Це свідчить про наявність активної аудиторії, інакше кілька рекламних інтеграцій не приносили би вагомий дохід.

Хто така Olya Shelby

Дівчина дебютувала в українському серіалі "Школа", отримавши невелику епізодичну роль. Це дало поштовх до змін у стилі: Ольга перейняла жіночний образ своєї героїні та перефарбувала волосся на яскраво-рудий колір.

Блогерка активно веде соціальні мережі, зокрема Instagram і TikTok. Вона ділиться з підписниками деталями повсякденного життя, публікує ролики про макіяж і творчість, створює гумористичний контент. Окремо займається музикою: на YouTube-каналі опубліковані чотири офіційні релізи.

YouTube-канал блогерки Olya Shelby. Фото: скриншот

