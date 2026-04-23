Заробіток українських акторів за знімальний день: режисер розсекретив суми

Український режисер Олексій Комаровський. Фото: кадр із відео

Відомий режисер і продюсер Олексій Комаровський розсекретив діапазон заробітку акторів за один знімальний день. Він назвав мінімальний і максимальний рівень доходів українців у кіно станом на 2026 рік. Суми можуть вразити, а також мотивувати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Комаровського в YouTube-проєкті "Кейс".

Зарплати українських акторів

Не називаючи конкретних імен і фільмів, спікер розсекретив приблизний діапазон доходів українських акторів за одну зміну, тобто знімальний день. Йдеться не про масовку чи епізодичні появи в кадрі, а про виконавців головних і другорядних ролей.

"Це може бути діапазон від 10 000 грн за зміну до 40 000 грн. Є клас акторів, їх до 10-ти в Україні, в яких знімальний день може коштувати навіть 2 000 доларів", — зазначив Олексій Комаровський.

За його словами, таких "дорогих" акторів небагато в Україні, однак існує інвестиційна модель, яку продюсери бачать, тому готові платити за участь цих зірок у кінопроєктах. Режисер утримався від розкриття імен. Що стосується епізодичних ролей, то гонорари значно нижчі.

Різниця в гонорарах акторів

Незадовго до інтерв’ю Комаровського про різницю в доходах українських і російських знаменитостей, які раніше часто знімалися разом, розповіла акторка Надія Хільська. Для РБК-Україна LIFE жінка розсекретила неприємні деталі співпраці з росіянами в кіно.

"У наших акторів була набагато нижча зарплата. Я знаю, що у головного героя серіалу, де я знімалась, був гонорар 1000 доларів на той момент. Я так розумію, це стандартно. А в наших, тут я боюсь брехати, десь 12 000 грн", — уточнила акторка.

Подібна ситуація переважала в кінематографі. До всього, це формувало відчуття меншовартості серед українських артистів, що відображалося у фінансовому плані, а також у ставленні продюсерів. Водночас конфлікти на знімальному майданчику через гонорари майже не виникали.

