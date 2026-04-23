Дорогі монети України: як відрізнити цінні штампи 1 та 5 копійок 1992 року від дешевих

Українці можуть з вигодою продавати дорогі монети, адже існує велика кількість цінних різновидів. Зокрема не завадить знайти в гаманці номінали 1 та 5 копійок 1992 року карбування. Вони здатні принести власникам тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують українські старі монети.

1 копійка 1992 року

Для максимального заробітку необхідно шукати різновид 1.11АЕ з великими ягодами і 1.35АА з маленькими. Перший штамп коштує у середньому 4 000-14 000 грн, другий — до 11 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Їх легко визначити за особливостями дизайну. Різновид 1.11АЕ характеризується округлою верхівкою правого верхнього листа, а штамп 1.35АА має ступінчасту верхівку. Їх нечасто продають на онлайн-аукціонах, однак ціни можуть перевищувати середні по країні завдяки ідеальному стану.

1 копійка 1992 року, штамп 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 1992 року

Можна виділити два цінні різновиди номіналу: 1.1ААк із крупною насічкою на гурті коштує в середньому 4 000-10 000 грн, а 2БАм із вузьким середнім зубом тризуба здатен принести власнику від 2 500 до 7 000 грн.

На порталі "Монети-ягідки" розповіли про характерні особливості цих штампів. Копійка 1.1ААк має потовщений у верхній частині середній зуб тризуба, одиницю дати з хвостиком і гроно №2 у формі прямокутного трикутника. Велика насічка на гурті виникла внаслідок помилки під час карбування.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Штам 2БАм можна визначити за такими ознаками:

середній зуб тризуба гострий, вузький;

одиниця дати без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт із дрібною насічкою.

Всі екземпляри карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Інколи в обігу зустрічаються монети з дефектом — поворотом однієї сторони відносно іншої. За нетиповий брак колекціонери готові заплатити ще більше, тому не варто позбуватися копійок як непридатних до використання.

