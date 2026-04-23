Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці можуть заробити на монетах номіналом 1 та 5 копійок: дорогі штампи

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 08:20
Дорогі монети України: як відрізнити цінні штампи 1 та 5 копійок 1992 року від дешевих
Продаж старих українських монет. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть з вигодою продавати дорогі монети, адже існує велика кількість цінних різновидів. Зокрема не завадить знайти в гаманці номінали 1 та 5 копійок 1992 року карбування. Вони здатні принести власникам тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують українські старі монети.

1 копійка 1992 року

Для максимального заробітку необхідно шукати різновид 1.11АЕ з великими ягодами і 1.35АА з маленькими. Перший штамп коштує у середньому 4 000-14 000 грн, другий — до 11 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

Їх легко визначити за особливостями дизайну. Різновид 1.11АЕ характеризується округлою верхівкою правого верхнього листа, а штамп 1.35АА має ступінчасту верхівку. Їх нечасто продають на онлайн-аукціонах, однак ціни можуть перевищувати середні по країні завдяки ідеальному стану.

1 копійка 1992 року, штамп 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 1992 року

Можна виділити два цінні різновиди номіналу: 1.1ААк із крупною насічкою на гурті коштує в середньому 4 000-10 000 грн, а 2БАм із вузьким середнім зубом тризуба здатен принести власнику від 2 500 до 7 000 грн.

На порталі "Монети-ягідки" розповіли про характерні особливості цих штампів. Копійка 1.1ААк має потовщений у верхній частині середній зуб тризуба, одиницю дати з хвостиком і гроно №2 у формі прямокутного трикутника. Велика насічка на гурті виникла внаслідок помилки під час карбування.

5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Штам 2БАм можна визначити за такими ознаками:

  • середній зуб тризуба гострий, вузький;
  • одиниця дати без хвостика;
  • гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
  • гурт із дрібною насічкою.

Всі екземпляри карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Інколи в обігу зустрічаються монети з дефектом — поворотом однієї сторони відносно іншої. За нетиповий брак колекціонери готові заплатити ще більше, тому не варто позбуватися копійок як непридатних до використання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що не всі українці можуть продавати монети. ФОП на єдиному податку заборонено заробляти реалізацією металевих виробів. Однак існують винятки з правил станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк вивів з обігу купюри різних номіналів. Йдеться про 1, 2, 5 та 10 грн зразків усіх років випуску. Їх замінили на монети аналогічних номіналів.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації