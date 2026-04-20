Головна Економіка Дорогі монети з дефектами: які дві копійки здатні принести тисячі гривень

Дата публікації: 20 квітня 2026 08:10
Продаж українських монет із браком: які копійки 1992 року дорого коштують
Українська монета номіналом 2 гривні. Фото: НБУ/Flickr

Заробіток на українських монетах — поширена практика. Наші громадяни публікують оголошення про продаж рідкісних чи унікальних металевих виробів в інтернеті, а нумізмати купують за великі гроші для поповнення своїх колекцій. Особливо цінуються копійки з нетиповими дефектами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дві монети з браком коштують кілька тисяч гривень.

50 копійок 1992 року

Відомо про існування великої кількості різновидів: деякі коштують не більше номіналу, а якісь можна продати за тисячі гривень. Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж 50 копійок 1992 року карбування, встановивши ціну 2 000 грн.

Вона пояснюється цікавим дефектом — одна зі сторін повернута на 90 градусів відносно іншої. Подібний брак зустрічається рідко, він з’явився в результаті неправильного налаштування обладнання на Луганському верстатобудівному заводі, де здійснювали виробництво українських монет.

Серед цінних штампів номіналу 50 копійок 1992 року виділяють такі (згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки"):

Читайте також:
  • 1АГс (трапеція + 8 насічок) — до 2 000 грн;
  • 2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) — від 9 000 до 11 000 грн;
  • 3ВАг (гладкий гурт) — від 4 000 до 11 000 грн;
  • 3(1)ВАг — від 3 800 до 5 000 грн;
  • 4ААм (англійський чекан) — від 2 500 до 6 000 грн.
Монета 50 копійок 1992 року з поворотом. Фото: скриншот

25 копійок 1992 року

Інший користувач Violity вирішив продати монету номіналом 25 копійок 1992 року виготовлення. Дефект видно неозброєним оком — нерівномірний кант. Під час карбування штемпель міг зрушити з місця і порушити центрування. Такий металевий виріб не випустили в обіг, адже його зовнішній вигляд не відповідає нормам.

Власник хоче продати браковану монету за 2 500 грн. До інших рідкісних екземплярів, які вважаються пробними або незавершеними, належить штамп 5.1ДАг з гладким гуртом. Копійку карбували під час налагодження верстатів, що призвело до багатьох порушень виробництва.

Монета 25 копійок 1992 року з дефектом. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE писали, що ФОПи на єдиному податку не можуть продавати монети. Ця діяльність заборонена на спрощеній системі, якщо монети виготовлені з дорогоцінних металів. Однак для копійок з нейзильберу чи латуні обмежень немає.

Також Новини.LIVE розповідали, які гривневі купюри більше не приймають в супермаркетах. НБУ вивів з обігу номінали 1, 2, 5 та 10 гривень, однак їм на заміну прийшли монети. Мінімальний паперовий номінал станом на 2026 рік — 20 гривень.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
