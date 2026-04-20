Продаж українських монет із браком: які копійки 1992 року дорого коштують

Дорогі монети з дефектами: які дві копійки здатні принести тисячі гривень
Заробіток на українських монетах — поширена практика. Наші громадяни публікують оголошення про продаж рідкісних чи унікальних металевих виробів в інтернеті, а нумізмати купують за великі гроші для поповнення своїх колекцій. Особливо цінуються копійки з нетиповими дефектами.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які дві монети з браком коштують кілька тисяч гривень.
50 копійок 1992 року
Відомо про існування великої кількості різновидів: деякі коштують не більше номіналу, а якісь можна продати за тисячі гривень. Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж 50 копійок 1992 року карбування, встановивши ціну 2 000 грн.
Вона пояснюється цікавим дефектом — одна зі сторін повернута на 90 градусів відносно іншої. Подібний брак зустрічається рідко, він з’явився в результаті неправильного налаштування обладнання на Луганському верстатобудівному заводі, де здійснювали виробництво українських монет.
Серед цінних штампів номіналу 50 копійок 1992 року виділяють такі (згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки"):
- 1АГс (трапеція + 8 насічок) — до 2 000 грн;
- 2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) — від 9 000 до 11 000 грн;
- 3ВАг (гладкий гурт) — від 4 000 до 11 000 грн;
- 3(1)ВАг — від 3 800 до 5 000 грн;
- 4ААм (англійський чекан) — від 2 500 до 6 000 грн.
25 копійок 1992 року
Інший користувач Violity вирішив продати монету номіналом 25 копійок 1992 року виготовлення. Дефект видно неозброєним оком — нерівномірний кант. Під час карбування штемпель міг зрушити з місця і порушити центрування. Такий металевий виріб не випустили в обіг, адже його зовнішній вигляд не відповідає нормам.
Власник хоче продати браковану монету за 2 500 грн. До інших рідкісних екземплярів, які вважаються пробними або незавершеними, належить штамп 5.1ДАг з гладким гуртом. Копійку карбували під час налагодження верстатів, що призвело до багатьох порушень виробництва.
Раніше Новини.LIVE писали, що ФОПи на єдиному податку не можуть продавати монети. Ця діяльність заборонена на спрощеній системі, якщо монети виготовлені з дорогоцінних металів. Однак для копійок з нейзильберу чи латуні обмежень немає.
