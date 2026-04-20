Продажа украинских монет с браком: какие копейки 1992 года дорого стоят

Украинская монета номиналом 2 гривны. Фото: НБУ/Flickr

Заработок на украинских монетах — распространенная практика. Наши граждане публикуют объявления о продаже редких или уникальных металлических изделий в интернете, а нумизматы покупают за большие деньги для пополнения своих коллекций. Особенно ценятся копейки с нетипичными дефектами.

50 копеек 1992 года

Известно о существовании большого количества разновидностей: некоторые стоят не больше номинала, а какие-то можно продать за тысячи гривен. Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже 50 копеек 1992 года чеканки, установив цену 2 000 грн.

Она объясняется интересным дефектом — одна из сторон повернута на 90 градусов относительно другой. Подобный брак встречается редко, он появился в результате неправильной настройки оборудования на Луганском станкостроительном заводе, где осуществляли производство украинских монет.

Среди ценных штампов номинала 50 копеек 1992 года выделяют такие (согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки"):

1АГс (трапеция + 8 насечек) — до 2 000 грн;

2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) — от 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — от 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — от 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (английский чекан) — от 2 500 до 6 000 грн.

Монета 50 копеек 1992 года с поворотом. Фото: скриншот

25 копеек 1992 года

Другой пользователь Violity решил продать монету номиналом 25 копеек 1992 года изготовления. Дефект виден невооруженным глазом — неравномерный кант. Во время чеканки штемпель мог сдвинуться с места и нарушить центровку. Такое металлическое изделие не выпустили в обращение, ведь его внешний вид не соответствует нормам.

Владелец хочет продать бракованную монету за 2 500 грн. К другим редким экземплярам, которые считаются пробными или незавершенными, относится штамп 5.1ДАг с гладким гуртом. Копейку чеканили во время наладки станков, что привело ко многим нарушениям производства.

Монета 25 копеек 1992 года с дефектом. Фото: скриншот

