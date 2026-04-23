Дорогие монеты Украины: как отличить ценные штампы 1 и 5 копеек 1992 года от дешевых

Украинцы могут с выгодой продавать дорогие монеты, ведь существует большое количество ценных разновидностей. В частности не помешает найти в кошельке номиналы 1 и 5 копеек 1992 года чеканки. Они способны принести владельцам тысячи гривен.

1 копейка 1992 года

Для максимального заработка необходимо искать разновидность 1.11АЕ с крупными ягодами и 1.35АА с маленькими. Первый штамп стоит в среднем 4 000-14 000 грн, второй — до 11 000 грн, согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки".

Их легко определить по особенностям дизайна. Разновидность 1.11АЕ характеризуется округлой верхушкой правого верхнего листа, а штамп 1.35АА имеет ступенчатую верхушку. Их нечасто продают на онлайн-аукционах, однако цены могут превышать средние по стране благодаря идеальному состоянию.

5 копеек 1992 года

Можно выделить две ценные разновидности номинала: 1.1ААк с крупной насечкой на гурте стоит в среднем 4 000-10 000 грн, а 2БАм с узким средним зубом трезубца способен принести владельцу от 2 500 до 7 000 грн.

На портале "Монеты-ягодки" рассказали о характерных особенностях этих штампов. Копейка 1.1ААк имеет утолщенный в верхней части средний зуб трезубца, единицу даты с хвостиком и гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника. Большая насечка на гурте возникла вследствие ошибки во время чеканки.

Штамм 2БАм можно определить по таким признакам:

средний зуб трезубца острый, узкий;

единица даты без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

Все экземпляры чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Иногда в обращении встречаются монеты с дефектом — поворотом одной стороны относительно другой. За нетипичный брак коллекционеры готовы заплатить еще больше, поэтому не стоит избавляться от копеек как непригодных к использованию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что не все украинцы могут продавать монеты. ФЛП на едином налоге запрещено зарабатывать реализацией металлических изделий. Однако существуют исключения из правил по состоянию на 2026 год.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк вывел из обращения купюры разных номиналов. Речь идет о 1, 2, 5 и 10 грн образцов всех годов выпуска. Их заменили на монеты аналогичных номиналов.