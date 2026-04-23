Заработок украинских актеров за съемочный день: режиссер рассекретил суммы

Известный режиссер раскрыл гонорар украинских актеров: суммы за день съемок

Дата публикации 23 апреля 2026 19:05
Украинский режиссер Алексей Комаровский. Фото: кадр из видео

Известный режиссер и продюсер Алексей Комаровский рассекретил диапазон заработка актеров за один съемочный день. Он назвал минимальный и максимальный уровень доходов украинцев в кино по состоянию на 2026 год. Суммы могут поразить, а также мотивировать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Комаровского в YouTube-проекте "Кейс".

Зарплаты украинских актеров

Не называя конкретных имен и фильмов, спикер рассекретил примерный диапазон доходов украинских актеров за одну смену, то есть съемочный день. Речь идет не о массовке или эпизодических появлениях в кадре, а об исполнителях главных и второстепенных ролей.

"Это может быть диапазон от 10 000 грн за смену до 40 000 грн. Есть класс актеров, их до 10-ти в Украине, у которых съемочный день может стоить даже 2 000 долларов", — отметил Алексей Комаровский.

По его словам, таких "дорогих" актеров немного в Украине, однако существует инвестиционная модель, которую продюсеры видят, поэтому готовы платить за участие этих звезд в кинопроектах. Режиссер воздержался от раскрытия имен. Что касается эпизодических ролей, то гонорары значительно ниже.

Разница в гонорарах актеров

Незадолго до интервью Комаровского о разнице в доходах украинских и российских знаменитостей, которые раньше часто снимались вместе, рассказала актриса Надежда Хильская. Для РБК-Украина LIFE женщина рассекретила неприятные детали сотрудничества с россиянами в кино.

"У наших актеров была намного ниже зарплата. Я знаю, что у главного героя сериала, где я снималась, был гонорар 1000 долларов на тот момент. Я так понимаю, это стандартно. А у наших, здесь я боюсь врать, где-то 12 000 грн", — уточнила актриса.

Подобная ситуация преобладала в кинематографе. Ко всему, это формировало ощущение неполноценности среди украинских артистов, что отражалось в финансовом плане, а также в отношении продюсеров. В то же время конфликты на съемочной площадке из-за гонораров почти не возникали.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут зарабатывать на продаже ценных монет. Например, 1 копейка 1992 года чеканки принесет владельцу более 10 000 грн, если найти нужный штамп. Коллекционеры готовы немало платить за редкие металлические изделия.

Также Новини.LIVE рассказывали, у кого из топовых украинских артистов самые дорогие билеты на концерт в апреле 2026 года. На первом месте оказался DZIDZIO с максимальной ценой за вход 4 490 грн. Последнее место в списке — у Наталии Могилевской, билет на концерт которой стоил 500 грн.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
