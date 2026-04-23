Откуда налоговая знает о доходах украинцев: 7 источников информации в 2026 году

Государственная налоговая служба может оштрафовать украинцев за карточные переводы, если обнаружит незадекларированные поступления и уклонение от уплаты налогов. Возникает вопрос, как контролирующий орган узнает о доходах граждан. Инструментов для анализа информации и сбора данных о финансовых операциях ГНС имеет очень много, поэтому украинцы рискуют нарваться на большие штрафы по результатам проверки.

Источники информации о доходах украинцев

Налоговая пользуется большим арсеналом инструментов, которые помогают искать, анализировать и сравнивать данные об имуществе или доходах граждан Украины. По состоянию на 2026 год получать незадекларированные доходы на банковские карты стало очень рисковым.

Контролирующий орган легко обнаружит нарушение закона, придет с проверкой и привлечет к ответственности. Не помешает узнать, какие каналы использует ГНС для отслеживания скрытых поступлений.

Банковская система

Это самый главный источник информации для налоговиков. Финансовые учреждения должны информировать Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных операциях на счетах, а Национальный банк периодически передает сведения о крупных или нетипичных карточных переводах.

Реестры движимого и недвижимого имущества

В государственных реестрах содержится информация об имуществе в собственности украинцев: квартирах, земельных участках, домах, транспортных средствах и т.д. Наличие нескольких объектов недвижимости или дорогих автомобилей при относительно скромном стиле жизни "на бумаге" свидетельствует о потенциальном сокрытии доходов.

Иностранные налоговые органы

Недавно Украина присоединилась к Международному стандарту автоматического обмена финансовой информацией CRS. Это позволило ГНС получать от иностранных партнеров отчеты о банковских счетах украинцев за рубежом.

Таможенная служба

ГТС контролирует перемещение товаров и валюты через государственную границу Украины, передавая сведения в налоговую. То есть в поле зрения попадают посылки, регулярные денежные переводы, транспортировка дорогих вещей и др.

Публичные источники

Налоговики могут искать информацию о доходах в медиа. Публичные лица часто дают интервью и рассказывают о своем заработке. Разнообразные публикации в социальных сетях и упоминания по телевидению могут стать отправной точкой для дальнейшего расследования.

Цифровые платформы

Нередко ГНС ищет сведения на разнообразных цифровых платформах, где можно продавать подержанные или новые товары, оказывать услуги. Речь идет об Amazon, OLX, Etsy, Upwork, BlaBlaCar и т.д. Неуплата налогов с доходов от реализации товаров влечет административную ответственность.

Почтовые организации

Укрпошта, Новая Почта и другие логистические операторы тоже передают данные о финансовых операциях физических лиц. ГНС легко узнает о регулярной отправке посылок и получении денежных переводов, что может указывать на ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП.

Что еще нужно знать украинцам

