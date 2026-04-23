Откуда налоговая знает о доходах украинцев: 7 источников информации в 2026 году

7 каналов отслеживания: как налоговая узнает о доходах украинцев
Государственная налоговая служба может оштрафовать украинцев за карточные переводы, если обнаружит незадекларированные поступления и уклонение от уплаты налогов. Возникает вопрос, как контролирующий орган узнает о доходах граждан. Инструментов для анализа информации и сбора данных о финансовых операциях ГНС имеет очень много, поэтому украинцы рискуют нарваться на большие штрафы по результатам проверки.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.
Источники информации о доходах украинцев
Налоговая пользуется большим арсеналом инструментов, которые помогают искать, анализировать и сравнивать данные об имуществе или доходах граждан Украины. По состоянию на 2026 год получать незадекларированные доходы на банковские карты стало очень рисковым.
Контролирующий орган легко обнаружит нарушение закона, придет с проверкой и привлечет к ответственности. Не помешает узнать, какие каналы использует ГНС для отслеживания скрытых поступлений.
- Банковская система
Это самый главный источник информации для налоговиков. Финансовые учреждения должны информировать Государственную службу финансового мониторинга о подозрительных операциях на счетах, а Национальный банк периодически передает сведения о крупных или нетипичных карточных переводах.
- Реестры движимого и недвижимого имущества
В государственных реестрах содержится информация об имуществе в собственности украинцев: квартирах, земельных участках, домах, транспортных средствах и т.д. Наличие нескольких объектов недвижимости или дорогих автомобилей при относительно скромном стиле жизни "на бумаге" свидетельствует о потенциальном сокрытии доходов.
- Иностранные налоговые органы
Недавно Украина присоединилась к Международному стандарту автоматического обмена финансовой информацией CRS. Это позволило ГНС получать от иностранных партнеров отчеты о банковских счетах украинцев за рубежом.
- Таможенная служба
ГТС контролирует перемещение товаров и валюты через государственную границу Украины, передавая сведения в налоговую. То есть в поле зрения попадают посылки, регулярные денежные переводы, транспортировка дорогих вещей и др.
- Публичные источники
Налоговики могут искать информацию о доходах в медиа. Публичные лица часто дают интервью и рассказывают о своем заработке. Разнообразные публикации в социальных сетях и упоминания по телевидению могут стать отправной точкой для дальнейшего расследования.
- Цифровые платформы
Нередко ГНС ищет сведения на разнообразных цифровых платформах, где можно продавать подержанные или новые товары, оказывать услуги. Речь идет об Amazon, OLX, Etsy, Upwork, BlaBlaCar и т.д. Неуплата налогов с доходов от реализации товаров влечет административную ответственность.
- Почтовые организации
Укрпошта, Новая Почта и другие логистические операторы тоже передают данные о финансовых операциях физических лиц. ГНС легко узнает о регулярной отправке посылок и получении денежных переводов, что может указывать на ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, кто должен платить налог на роскошь в 2026 году. Речь идет о транспортном налоге и финансовых взысканиях с владения объектами недвижимого имущества. Мы узнали актуальные ставки и условия их применения.
Также Новини.LIVE рассказывали, кто может быть наследником в Украине. Принять имущество по наследству разрешается родственникам по закону или любым физическим лицам по завещанию. Однако необходимо успеть подать заявление на принятие наследства.