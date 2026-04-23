Звідки податкова знає про доходи українців: 7 джерел інформації у 2026 році

Державна податкова служба може оштрафувати українців за карткові перекази, якщо виявить незадекларовані надходження та ухилення від сплати податків. Виникає питання, як контролюючий орган дізнається про доходи громадян. Інструментів для аналізу інформації та збору даних про фінансові операції ДПС має дуже багато, тому українці ризикують натрапити на великі штрафи за результатом перевірки.

Джерела інформації про доходи українців

Податкова користується великим арсеналом інструментів, які допомагають шукати, аналізувати і порівнювати дані про майно або доходи громадян України. Станом на 2026 рік отримувати незадекларовані доходи на банківські карти стало дуже ризиковим.

Контролюючий орган легко виявить порушення закону, прийде з перевіркою і притягне до відповідальності. Не завадить дізнатися, які канали використовує ДПС для відстеження прихованих надходжень.

Банківська система

Це найголовніше джерело інформації для податківців. Фінансові установи повинні інформувати Державну службу фінансового моніторингу про підозрілі операції на рахунках, а Національний банк періодично передає відомості про великі або нетипові карткові перекази.

Реєстри рухомого і нерухомого майна

В державних реєстрах міститься інформація про майно у власності українців: квартири, земельні ділянки, будинки, транспортні засоби тощо. Наявність кількох об'єктів нерухомості або дорогих автомобілів при відносно скромному стилі життя "на папері" свідчить про потенційне приховування доходів.

Іноземні податкові органи

Нещодавно Україна приєдналася до Міжнародного стандарту автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS. Це дозволило ДПС отримувати від іноземних партнерів звіти про банківські рахунки українців за кордоном.

Митна служба

ДМС контролює переміщення товарів і валюти через державний кордон України, передаючи відомості в податкову. Тобто в поле зору потрапляють посилки, регулярні грошові перекази, транспортування дорогих речей та ін.

Публічні джерела

Податківці можуть шукати інформацію про доходи в медіа. Публічні особи часто дають інтерв'ю і розповідають про свій заробіток. Різноманітні публікації в соціальних мережах і згадки по телебаченню можуть стати відправною точкою для подальшого розслідування.

Цифрові платформи

Нерідко ДПС шукає відомості на цифрових платформах, де можна продавати вживані або нові товари, надавати послуги. Йдеться про Amazon, OLX, Etsy, Upwork, BlaBlaCar тощо. Несплата податків із доходів від реалізації товарів тягне адміністративну відповідальність.

Поштові організації

Укрпошта, Нова Пошта та інші логістичні оператори теж передають дані про фінансові операції фізичних осіб. ДПС легко дізнається про регулярне відправлення посилок та отримання грошових переказів, що може вказувати на ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП.

Що ще варто знати українцям

