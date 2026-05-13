Блогер-миллионник Оля Шелби рассказала о своем доходе: какие суммы приносит Instagram

Украинский блогер Оля Шелби. Фото: кадр из видео

Известный украинский блогер Оля Шевченко — Olya Shelby — рассекретила, какой доход приносит ведение социальных сетей. Девушка призналась, сколько в среднем зарабатывает на рекламе в Instagram. Дополнительно Оля занимается актерством и создает музыкальный контент.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Ксении Щербач в YouTube.

Сколько зарабатывает Olya Shelby

На Instagram-страницу Оли Шевченко подписаны 2 млн пользователей. Учитывая огромную аудиторию, может сложиться впечатление, что блогер зарабатывает очень много. Однако реальный доход не оказался шокирующим, поскольку девушка не часто сотрудничает с рекламодателями.

"У меня в месяц 2-3 рекламы. В среднем получается где-то 2 000-3 000 долларов стабильного дохода", — рассказала Olya Shelby.

Благодаря заработку в Instagram блогер-миллионник смогла всего за месяц купить отцу новый автомобиль из салона. Это свидетельствует о наличии активной аудитории, иначе несколько рекламных интеграций не приносили бы весомый доход.

Читайте также:

Кто такая Olya Shelby

Девушка дебютировала в украинском сериале "Школа", получив небольшую эпизодическую роль. Это дало толчок к изменениям в стиле: Ольга переняла женственный образ своей героини и перекрасила волосы в ярко-рыжий цвет.

Блогер активно ведет социальные сети, в частности Instagram и TikTok. Она делится с подписчиками деталями повседневной жизни, публикует ролики о макияже и творчестве, создает юмористический контент. Отдельно занимается музыкой: на YouTube-канале опубликованы четыре официальных релиза.

YouTube-канал блогера Olya Shelby. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE писали, сколько зарабатывают украинские актеры на главных и второстепенных ролях. Известный режиссер Алексей Комаровский назвал примерный диапазон гонораров за один съемочный день. Суммы колеблются от 10 000 до 40 000 грн за смену.

Также Новини.LIVE рассказывали, с какой суммы начинаются доходы директоров в украинских школах. Минимальная зарплата без надбавок и доплат стартует от 8 397 грн в мае 2026 года. Однако надо учесть обязательное повышение на 40%, доплату за работу в неблагоприятных условиях и надбавку за престижность труда.