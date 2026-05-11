Продажа монет Украины 1992 года: на каких копейках можно много заработать

Некоторые старые украинские монеты могут принести владельцам значительный доход. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за металлические изделия с редкими особенностями дизайна. Нужно лишь подобрать правильный штамп и опубликовать объявление о продаже на онлайн-аукционе.

5 копеек 1992 года

Это оборотная монета, которую давно изъяли из наличного обращения. То есть расплатиться за товар или услуги ею невозможно в 2026 году. Выгодным вариантом будет продать экземпляры, которыми интересуются нумизматы. Среди дорогих изделий — штамп 2БАм.

Согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", средняя стоимость копейки находится в диапазоне 2 500-7 000 грн. Разновидность можно определить по характерным особенностям дизайна, в частности:

средний зуб трезубца острый и узкий;

единица даты без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

Номинал 5 копеек 1992 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 1992 года

Если в кошельке найдется редкая разновидность 3.31ЖАг, стоит продать ее нумизматам. В зависимости от состояния цена за один экземпляр может колебаться в пределах 8 000-16 000 грн.

"Это одна из первых пробных монет, которую чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Она является "незавершенной", ведь нет насечек на гурте", — отметили специалисты портала.

Среди других характерных признаков — плохо прочеканенные зерна и листья на аверсе, а также соединенные ягоды на реверсе. Это считается дефектом, поскольку во время чеканки монет штемпели были несовершенными, а процесс производства находился на стадии отладки.

Каким образом металлические изделия попали в оборот — неизвестно, ведь все бракованные копейки работники завода должны были отправить на утилизацию.

