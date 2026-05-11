Продажа монет Украины 1992 года: на каких копейках можно много заработать

Старые украинские монеты дорого стоят: какие две копейки принесут доход
Некоторые старые украинские монеты могут принести владельцам значительный доход. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за металлические изделия с редкими особенностями дизайна. Нужно лишь подобрать правильный штамп и опубликовать объявление о продаже на онлайн-аукционе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие две монеты дорого стоят в Украине.
5 копеек 1992 года
Это оборотная монета, которую давно изъяли из наличного обращения. То есть расплатиться за товар или услуги ею невозможно в 2026 году. Выгодным вариантом будет продать экземпляры, которыми интересуются нумизматы. Среди дорогих изделий — штамп 2БАм.
Согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", средняя стоимость копейки находится в диапазоне 2 500-7 000 грн. Разновидность можно определить по характерным особенностям дизайна, в частности:
- средний зуб трезубца острый и узкий;
- единица даты без хвостика;
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с мелкой насечкой.
10 копеек 1992 года
Если в кошельке найдется редкая разновидность 3.31ЖАг, стоит продать ее нумизматам. В зависимости от состояния цена за один экземпляр может колебаться в пределах 8 000-16 000 грн.
"Это одна из первых пробных монет, которую чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Она является "незавершенной", ведь нет насечек на гурте", — отметили специалисты портала.
Среди других характерных признаков — плохо прочеканенные зерна и листья на аверсе, а также соединенные ягоды на реверсе. Это считается дефектом, поскольку во время чеканки монет штемпели были несовершенными, а процесс производства находился на стадии отладки.
Каким образом металлические изделия попали в оборот — неизвестно, ведь все бракованные копейки работники завода должны были отправить на утилизацию.
